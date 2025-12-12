華為HUAWEI Mate X7大摺國際版發布　升級8吋大屏幕、可變光圈主鏡

華為大摺HUAWEI Mate X7今代搭載麒麟9030 Pro晶片，內屏加大至8吋，另有6.49吋外屏。後置升級三攝鏡頭、雙800萬像素前置鏡頭以及華為鴻蒙OS 6.0作業系統。

這款摺機搭載麒麟9030 Pro晶片，配備16GB運作記憶體和512GB機身儲存。配備3攝外置相機模組，升級第二代紅楓原色鏡頭，主攝為一顆5000萬像素RYYB感測器，擁有f/1.4-f/4.0可變光圈和光學防手震。此外，它還配備了一顆4000萬像素超廣角RYYB感測器（f/2.2光圈）和一顆5000萬像素長焦RYYB感測器（支援OIS）。

HUAWEI Mate X7內螢幕為8吋柔性LTPO OLED螢幕，觸控採樣率高達240Hz，峰值亮度達2500尼特。外螢幕為6.49吋3D四曲面LTPO OLED面板，峰值亮度達3000尼特，觸控採樣率高達300Hz，採用第二代崑崙玻璃保護。前後螢幕皆支援1Hz至120Hz的自適應更新率和1440Hz PWM調光。配置第二代玄武鋼化崑崙玻璃外屏、玄武水滴鉸鏈、三重複合超韌疊層內屏等五大升級。

智能穿戴同時登場

華為亦同場發表了其他新品，包括第二代夾耳式耳機HUAWEI FreeClip 2，推出丹寧藍、羽沙白、摩登黑配色及海外首發玫瑰金新色。單耳機僅5.1g，搭載超澎湃雙擎單元及NPU AI處理器，演算較上一代提升10倍，具備38小時長續航力。

另外亦有一款搭載超清護眼雲晰柔光屏的HUAWEI MatePad 11.5 S平板，以及HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師紫金款，採用業界首創復合稀土紫色陶瓷表圈，鑲嵌18K黃金，搭配非晶鋯合金錶殼與鈦合金間金錶帶，非常華麗。