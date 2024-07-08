華為HUAWEI MatePad SE 11”中價平板電腦　千四有找送手寫筆

中價平板電腦選擇五花八門，最新有剛剛上市的華為HUAWEI MatePad SE 11”，售價只需$1388。於指定零售商購買更送價值$399的HUAWEI M-Pen lite手寫筆及電腦支架，非常抵玩。
纖薄防撞機身
HUAWEI MatePad SE 11”啞面機背配以精緻星雲灰色，採用一體式鋁合金機身，重量僅475g，厚度6.9mm，長者或小朋友均能輕鬆一手握持。相比上一代型號，機身硬度提升45.2%，經過60多項耐久性測試，能承受更多日常使用和碰撞，堅固耐用不怕跌爛。
內置6GB RAM及128GB ROM，亦配備基本前後鏡頭，後置鏡頭為f/2.0光圈8MP像素，前置鏡頭則為f/2.2光圈5MP 鏡頭。7,700mAh電量相當充足，待機時間長達21天，超長續航不易斷電。
視聽娛樂為重心
以沉浸家庭影院為設計理念，配以11吋FHD+護眼顯示屏，屏幕刷新率為60Hz，亮度400 nit，適合日常使用。85%屏佔比和16:10顯示比例視野廣闊，視聽娛樂、瀏覽網頁和閱讀書籍時更加輕鬆。屏幕獲德國TUV Rheinland低藍光認證及無頻閃認證，降低視覺疲勞。
搭載對稱式四揚聲器系統及HUAWEI Histen 9.0音效技術，視乎場景改良音效，觀賞電影時展現清晰人聲及環迴立體聲效果；視像會議時則能準確分辨人聲，並自動過濾嘈雜環境聲音。
對應全新手寫筆
HUAWEI MatePad SE 11”為首款支援全新HUAWEI M-Pen lite手寫筆的平板型號，啞光金屬筆身質感簡約光滑，握感輕量舒適，新增筆夾設計，方便隨文件夾或筆記簿中攜帶外出。能模擬真實書寫體驗，記錄筆記和素描的樂趣。
平板同時支援多屏協同、生產力桌面卡片、平行視界和智能多窗等顯示模式，支援創作、會議、學習、購物等多重用途。兒童天地教育生態系統提供260種學習資源，是小朋友的理想學習工具。
HUAWEI MatePad SE 11”即日起在HUAWEI沙田新城市廣場體驗店、1010、csl.、HKT、中國移動香港、中國電信澳門、澳門電訊、百老滙、豐澤、蘇寧及衛訊發售，零售價為$1388。凡於以上指定零售商購買即送HUAWEI M-Pen lite手寫筆及電腦支架，送完即止。