華為HUAWEI Pocket 2內地發表　剩1%電力仍可供通話30分鐘

HUAWEI近日正式於國內發表新一代細折疊屏手機 HUAWEI Pocket 2。Pocket 2是首款支援雙向北斗衛星訊細折疊屏手機，而且更具備2米IPX8級抗水等強勁規格。

HUAWEI Pocket 2將提供兩個版本分別是標準版及藝術訂製版。 當中藝術訂製版採用業界首創的全機身蓋上3D動態空間工藝，在厚度僅0.14mm的膜片上，透過87道繁複的生產工序，實現3D立體視錯覺效果。 至於標準版就四種配色，分別是洛可可白、大溪地灰、芋紫及雅黑。

實現3D立體視錯覺效果

此外，HUAWEI Pocket 2採用了全新的「玄武水滴鉸鏈」。據官方稱，屏幕長時間使用依然是平整。HUAWEI Pocket 2支援2米IPX8級抗水及支援雙向北斗衛星消息。