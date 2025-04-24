華為HUAWEI TruSense系統升級　一分鐘評估10項健康指標、全新指尖感測

華為運動健康技術HUAWEI TruSense自2024年登場，一直應用於智能穿戴及手機上，HUAWEI TruSense系統即將升級，加入分佈式超感知模組，健康管理更準確、更全面。新升級的HUAWEI TruSense系統，結合指尖檢測能力與多模態訊號融合，將監測範圍從手腕擴展到指尖，通過結合手腕與指尖感應技術，監測更快捷方便，進行實時健康管理。
全方位健康監測
華為2024年推出的HUAWEI TruSense系統，整合了最新的生命體徵監測技術，以準確性、全面性、快速、靈活性、開放性、延展性六大特點為核心，重新定義智能健康監測。
HUAWEI TruSense系統可監測60多項健康與身體狀況指標，包括循環系統、呼吸系統、神經系統、內分泌、生殖系統以及肌肉狀況，提供全面的健康管理體驗。創新的監測技術亦包括情緒健康管理，通過監測用戶的心率和自主神經系統數據，結合演算法生成用戶情緒健康和壓力水平評估，讓用戶更有效管理身心健康。
全新分佈式超感知模組
HUAWEI TruSense系統帶來全面升級，加入分佈式超感知模組技術，結合手腕與指尖感測，實現更全面的健康監測和應用。利用光學、電子、聲學，以及機械等多方面訊號並進行整合，大大提高了健康監測的準確性、速度和全面性。
去年推出的HUAWEI TruSense系統採用超感知模組，其健康指標監測包括血氧、心率、血壓風險評估，準確性亦有認證。系統今年進行全面升級，採用分佈式超感知模組，不只限制於手錶底部進行監測，將多樣化的感測器作出分佈式部署，有效監測身體不同部位。
例如在密集血管結構和較薄的皮膚表面的指尖收集資料，或是利用咪高峰聽取呼吸及咳嗽聲，提升感知能力。通過整合不同的生理資料採集，升級的HUAWEI TruSense系統可在不同場景中捕捉更多訊號。
舉例說，在肺部感染情況下，血氧、咳嗽聲都會跟常人不同，可以推斷到肺部狀況及感染風險，通過手錶得到的健康數據，都可以作出初步的簡單監測。
1分鐘10種健康指標
新升級的HUAWEI TruSense系統，亦在血氧測量速度方面帶來提升，由初時的45秒左右，大幅縮減至10秒左右，即可反映血氧水平變化。「Health Glance」功能只需約60秒即可評估10多項重要健康指標，包括新增的三項健康指標，分別是心率變異性（HRV）、情緒健康和卵巢功能評估，為用戶提供更完整的健康監測體驗。
合作推動數碼健康產業
華為亦針對不同用戶，靈活組合傳感器，以達至醫療級和日常監測功能。通過與不同合作伙伴，推動數碼健康產業發展，包括Danone個人化的營養產品、「好球」App羽毛球分析、復旦大學婦產科醫院、聯合301醫院的心臟健康研究等，另外亦有超過160家機構展開多個研究項目合作。不過華為強調用戶的數據收集傳輸加密儲存及管理方面都嚴格遵守私隱要求，在用戶同意及滿足監管要求下才會使用數據進行研究。
華為預告未來將有更多新裝置搭載新升級HUAWEI TruSense系統，包括HUAWEI WATCH 5，詳情可留意5月公布。