華為HUAWEI TruSense系統升級　一分鐘評估10項健康指標、全新指尖感測

華為運動健康技術HUAWEI TruSense自2024年登場，一直應用於智能穿戴及手機上，HUAWEI TruSense系統即將升級，加入分佈式超感知模組，健康管理更準確、更全面。新升級的HUAWEI TruSense系統，結合指尖檢測能力與多模態訊號融合，將監測範圍從手腕擴展到指尖，通過結合手腕與指尖感應技術，監測更快捷方便，進行實時健康管理。

HUAWEI TruSense系統可監測60多項健康與身體狀況指標，包括循環系統、呼吸系統、神經系統、內分泌、生殖系統以及肌肉狀況，提供全面的健康管理體驗。創新的監測技術亦包括情緒健康管理，通過監測用戶的心率和自主神經系統數據，結合演算法生成用戶情緒健康和壓力水平評估，讓用戶更有效管理身心健康。

華為2024年推出的HUAWEI TruSense系統，整合了最新的生命體徵監測技術，以準確性、全面性、快速、靈活性、開放性、延展性六大特點為核心，重新定義智能健康監測。

全新分佈式超感知模組

HUAWEI TruSense系統帶來全面升級，加入分佈式超感知模組技術，結合手腕與指尖感測，實現更全面的健康監測和應用。利用光學、電子、聲學，以及機械等多方面訊號並進行整合，大大提高了健康監測的準確性、速度和全面性。

去年推出的HUAWEI TruSense系統採用超感知模組，其健康指標監測包括血氧、心率、血壓風險評估，準確性亦有認證。系統今年進行全面升級，採用分佈式超感知模組，不只限制於手錶底部進行監測，將多樣化的感測器作出分佈式部署，有效監測身體不同部位。

例如在密集血管結構和較薄的皮膚表面的指尖收集資料，或是利用咪高峰聽取呼吸及咳嗽聲，提升感知能力。通過整合不同的生理資料採集，升級的HUAWEI TruSense系統可在不同場景中捕捉更多訊號。

舉例說，在肺部感染情況下，血氧、咳嗽聲都會跟常人不同，可以推斷到肺部狀況及感染風險，通過手錶得到的健康數據，都可以作出初步的簡單監測。