華為HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN智能手錶　超豪華藍寶石黄金款賣呢個價？

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師一向走矜貴路線，早前的發布會上，推出了首款首款藍寶石及黄金製成的智能腕錶，用上整塊藍寶石切割的錶圈，配上18K及24K黃金裝飾，以及非晶鋯合金錶體，索價23999人民幣。
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師一向走矜貴路線，早前的發布會上，推出了首款首款藍寶石及黄金製成的智能腕錶，用上整塊藍寶石切割的錶圈，配上18K及24K黃金裝飾，以及非晶鋯合金錶體，索價23999人民幣。
高貴物料精雕製作
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN的藍寶石水晶錶圈為99.999%純淨度，經切割、拋光、激光鐳雕及彩色鍍膜70多道工序而成。錶圈共有6段18K黃金鑲嵌，字樣則採用24K金鍍膜，更有黃金錶冠，相當豪華高貴。錶體則採用超堅固非晶鋯合金，比不鏽鋼更強更硬，耐磨抗蝕。錶帶則是航天級鈦合金間金，錶面則是藍寶石玻璃，背底為納米微晶陶瓷，用料高級紮實。
靚錶也要有精美錶盤襯托，4款專屬設計有冰川般的極地探索、深冰幻境、充滿宇宙感的星域映輝及地球為藍本的探索未竟，都是以藍或金色為主調。
頂配功能齊備
功能方面，HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN可獨立發送和接收北斗衛星訊息，支援發送預置訊息、自訂訊息、快速求助並上報徵象資料。在內地使用更可智慧控車，控制問界等使用鴻蒙系統的電動車。
配備藍金專屬主題、藍牙通話、NFC支付及應用市場上各種App都可使用。而且跟HUAWEI其他款式一樣設高爾夫球模式，覆蓋全球15000球場地圖、球道3D立體視圖。10 ATM防水規格，支援100米水肺潛水、自由潛水等模式，還有全球全彩離線地圖，戶外探險、行山等適用。具備無線超級快充，續航力高達14天。
所有健康功能包括心臟、睡眠、血管、呼吸、情緒等都可管理，當中心電分析提示軟體，取得廣東省藥品監督管理局二類醫療器材註冊證。
HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師暫時只在內地發售，價錢為23999人民幣，暫時未知會否推出港行版。