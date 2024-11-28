華為HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN智能手錶　超豪華藍寶石黄金款賣呢個價？

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師一向走矜貴路線，早前的發布會上，推出了首款首款藍寶石及黄金製成的智能腕錶，用上整塊藍寶石切割的錶圈，配上18K及24K黃金裝飾，以及非晶鋯合金錶體，索價23999人民幣。

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN非凡大師一向走矜貴路線，早前的發布會上，推出了首款首款藍寶石及黄金製成的智能腕錶，用上整塊藍寶石切割的錶圈，配上18K及24K黃金裝飾，以及非晶鋯合金錶體，索價23999人民幣。

高貴物料精雕製作

HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN的藍寶石水晶錶圈為99.999%純淨度，經切割、拋光、激光鐳雕及彩色鍍膜70多道工序而成。錶圈共有6段18K黃金鑲嵌，字樣則採用24K金鍍膜，更有黃金錶冠，相當豪華高貴。錶體則採用超堅固非晶鋯合金，比不鏽鋼更強更硬，耐磨抗蝕。錶帶則是航天級鈦合金間金，錶面則是藍寶石玻璃，背底為納米微晶陶瓷，用料高級紮實。

靚錶也要有精美錶盤襯托，4款專屬設計有冰川般的極地探索、深冰幻境、充滿宇宙感的星域映輝及地球為藍本的探索未竟，都是以藍或金色為主調。