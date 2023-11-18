華為Mate 60 Pro獲157分 DxOMark手機鏡頭榜排第一 曝光、色彩、變焦、雜訊控制皆出眾

新一代 華為 HUAWEI 重點手機 Mate 60 系列是回歸5G的作品，而於拍攝效能上不用懷疑。而 DXOMark 今日公佈了 Mate 60 Pro的手機攝影分數，其以 157 高分奪得榜首。

Mate 60 Pro在 DxOMark 手機鏡頭榜總體排名，以 157 分力壓同獲 156 分的 HUAWEI P60 Pro 奪得榜首。