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科技
2023-11-18 06:00:00

華為Mate 60 Pro獲157分 DxOMark手機鏡頭榜排第一 曝光、色彩、變焦、雜訊控制皆出眾

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華為Mate 60 Pro獲157分 DxOMark手機鏡頭榜排第一 曝光、色彩、變焦、雜訊控制皆出眾

華為Mate 60 Pro獲157分 DxOMark手機鏡頭榜排第一 曝光、色彩、變焦、雜訊控制皆出眾

新一代 華為 HUAWEI 重點手機 Mate 60 系列是回歸5G的作品，而於拍攝效能上不用懷疑。而 DXOMark 今日公佈了 Mate 60 Pro的手機攝影分數，其以 157 高分奪得榜首。

Mate 60 Pro在 DxOMark 手機鏡頭榜總體排名，以 157 分力壓同獲 156 分的 HUAWEI P60 Pro 奪得榜首。

華為Mate 60 Pro+主鏡頭評鈕出色 華為Mate 60 Pro+在手機鏡頭榜更勝iPhone 15 Pro Max

華為Mate 60 Pro室內房外人像皆理想

根據 DXOMark 測試，Mate 60 Pro相較前代在影像表現上更進一步。在曝光、色彩、變焦、雜訊控制等多方面的均衡發展令其成為能夠滿足幾乎所有使用者在不同使用情境需求的多面手。該設備在戶外、室內以及人像拍攝使用場景之下均斬獲了最高得分。在靜態成像測試中，我們認為該 HUAWEI 手機是迄今為止最好的設備，其拍照和變焦方面的出色表現也讓它獲得了照片子分數第一名。

華為Mate 60 Pro手機規格支持3.5倍光學變焦 （華為官網） 華為Mate 60 Pro手機規格支持自動變焦 （華為官網） 華為Mate 60 Pro手機規格 5000 mAh電池（華為官網） 華為Mate 60 Pro手機規格 防塵抗水達IP68 级别（華為官網） 華為Mate 60 Pro手機規格 使用USB Type-C（華為官網） 華為Mate 60 Pro手機規格 有4隻顏色選擇（華為官網） 華為Mate 60 Pro手機規格 6.82 英寸MON（華為官網）

HUAWEI Mate 60 Pro 搭載5000萬像超光變焦主鏡頭（F1.4~F4.0光圈，OIS光學防抖）+ 1200萬像超廣角鏡頭（F2.2光圈）+ 4800萬像超微距長焦鏡頭（F3.0光圈，OIS光學防抖），並支持自動對焦及 HUAWEI 影像 XMAGE 的加持。

【本文獲Mobile Magazine授權轉載】

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