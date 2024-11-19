華為Mate 70系列強勢回歸　定檔11月26日發布

備受期待的華為 Mate 70 系列終於確定了發布日期！華為常務董事余承東，日前說正式宣布，Mate 70系列手機將於11 月26日與大家見面。這款被譽為「史上最強 Mate」的新機，搭載了全新的國產麒麟 9100 晶片和鴻蒙 5.0 正式版操作系統，勢必在手機市場掀起新的波瀾。
Mate 70 系列包含四款機型
據悉，Mate 70 系列將包含 Mate 70、Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+ 和 Mate 70 RS 四款機型。在設計方面，Mate 70 系列延續了華為一貫的風格，但中框部分採用了「直角+大倒角」的過渡設計，區別於 Mate 60 系列的圓潤設計，更符合當前的潮流趨勢。
鏡頭採用了大圓環對稱四孔鏡組設計
攝像鏡頭方面，Mate 70 系列採用了大圓環對稱四孔鏡組設計，搭配素皮或玻璃機身，更顯高端質感。該系列配備 5000 萬像素主鏡頭，並支持可變光圈技術。標準版搭載 1200 萬像素潛望式長焦鏡頭，而高配版則升級為 4800 萬像素潛望式長焦鏡頭，拍照性能大幅提升。
Mate 70 系列搭載了全新的麒麟 9100 晶片
性能方面，Mate 70 系列搭載了全新的麒麟 9100 晶片，並預裝原生鴻蒙 5.0 正式版操作系統 (HarmonyOS NEXT)。麒麟 9100 晶片不僅在性能上有了顯著提升，也在能耗方面進行了優化，有望降低手機發熱並提升續航。而原生鴻蒙系統的加入，則為用戶帶來更流暢、安全、智能的使用體驗，標誌著華為在自主研發操作系統的道路上邁出了重要一步。續航方面，Mate 70 系列配備了高密度矽電池，Mate 70 電池容量為 5500mAh，而 Mate 70 Pro、Mate 70 Pro+ 和 Mate 70 RS 則達到了 5850mAh，並支持 100W 快充，為用戶提供更持久的續航體驗。
官網接受預約但並未提供Mate 70價錢
至於價格，華為官方在今天雖然已經在官網上接受預約Mate 70、Mate 70 Pro及Mate 70 Pro+3款機型 ，但並未提供價錢，據流傳消息透露 Mate 70 系列將維持之前的價格定位。預計 Mate 70 起售價為 5499 元人民幣，Mate 70 Pro 起售價為 6499 元，Mate 70 Pro+ 起售價為 8999 元，而 Mate 70 RS 則為 11999 元。