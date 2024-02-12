華為P70系列傳即將推出　最強攝影5G手機料平過Mate 60

近期網上不斷傳出HUAWEI新一代旗艦P70 系消息，而爆料人Teme表示，HUAWEI P70系列將於在3月底正式發表，該機將會是HUAWEI最強的影像旗艦。
P70 Pro+採用後置四鏡設計
據近日曝光的消息顯示，HUAWEI P70系列內將提供P70、P70 Pro、P70 Pro+ 及 P70 Art 四個版本，當中P70 Pro+是相隔4年後再次推出。
該系列將搭載Kirin 9000處理器及支援5G網絡， 拍攝效能方面，P70 Pro+將採用後置四鏡設計，包括一枚主相機+一枚超廣角鏡頭+一枚長焦鏡頭及一枚微距鏡頭。當中主鏡或會採用HUAWEI自主研發的RYYB技術，擁有更高的進光量及更出色的色彩表現，同時P70 Pro+還支援最高100倍數位變焦功能。
起步價為約5,977港元
至於其他方面，還將採用一塊6.5吋AMOLED 90Hz 刷新率曲面螢幕（2400 x 1080），內置5000mAh 電池（支援最高100W的超級快充技術）等。
另外有傳，HUAWEI P70系列的售價將會比早前上市的Mate 60系列更平，不過該系列今代不會再出現洛可可白的配色，而有機會由另一款白色代替。按照該博主的消息推斷，HUAWEI P70系列的起步價為5,499人民幣起（折合約5,977港元）。
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