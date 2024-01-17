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科技
2024-01-17 06:00:00

華為P70 Art效果圖首曝光 藝術感Deco設計風

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華為P70 Art效果圖首曝光 藝術感Deco 設計風

華為P70 Art效果圖首曝光 藝術感Deco 設計風

在回歸 5G 制式後，預計今年首季發表的華為攝影旗艦 P70 系列，就成為眾粉絲引頸以待的焦點機型；當中系列高端產品 華為P70 Art，更會在出眾攝影效能上，再加入藝術感十足的 Deco 設計風格，近有流傳華為P70 Art效果圖首曝光，引起網上熱話。

華為手機P70 Art敬致P9的紅色？

華為手機P70 Art敬致P9的紅色？

P70 Art敬致P9？

爆料達人 Teme就在其 X 帳號，展示了按現有流出資訊而繪製的華為P70 Art非官方效果圖。圖片中可看到華為P70 Art機背 XMAGE 三鏡，將用上此前流出的 Deco 三角形攝像模組風格，其採用了縱向 2+1 三角形佈置，主鏡頭「大眼」外觀如無意外乃為配備 1 吋大型感光元件而設計。另外疑似 P70 Art 或有機會加入紅色（Crimson Red），以致敬系列經典型號 華為 P9。

綜合現有資訊，華為P70 Art 或為 P70 系列頂配機型，除擁有造型獨特的機身設計風格，攝影配置用料亦將為系列頂級水平。消息指 P70 Art 頗有機會為系列首款配置 1 吋 IMX989 感光元件主攝像模組作品，並頗有機會在鏡頭組加入招牌可調光圈設計，以進一步加強大型感光元件帶來的景深優勢，讓大光圈等拍攝模式能做出直逼專業相機散景效果。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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