華為P70 Art效果圖首曝光 藝術感Deco設計風

華為P70 Art效果圖首曝光 藝術感Deco 設計風

在回歸 5G 制式後，預計今年首季發表的華為攝影旗艦 P70 系列，就成為眾粉絲引頸以待的焦點機型；當中系列高端產品 華為P70 Art，更會在出眾攝影效能上，再加入藝術感十足的 Deco 設計風格，近有流傳華為P70 Art效果圖首曝光，引起網上熱話。

華為手機P70 Art敬致P9的紅色？

P70 Art敬致P9？ 爆料達人 Teme就在其 X 帳號，展示了按現有流出資訊而繪製的華為P70 Art非官方效果圖。圖片中可看到華為P70 Art機背 XMAGE 三鏡，將用上此前流出的 Deco 三角形攝像模組風格，其採用了縱向 2+1 三角形佈置，主鏡頭「大眼」外觀如無意外乃為配備 1 吋大型感光元件而設計。另外疑似 P70 Art 或有機會加入紅色（Crimson Red），以致敬系列經典型號 華為 P9。