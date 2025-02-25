華碩ASUS ROG Flow Z13發布 史上最強遊戲平板電腦登場？

不少人都喜歡在外遊戲，例如是手提遊戲機或 Nintendo Switch，便是為這些玩家而設的遊戲機，而作為手提遊戲機的另一方案，遊戲平板電腦擁有更強效能，但卻比電競手提電腦更輕便易攜，還能兼顧日常輕量工作需要。而曾在 CES 2025 亮相的華碩 ASUS ROG Flow Z13 遊戲平板電腦，更被 ASUS 稱為「史上最強遊戲平板電腦」。

GPU 效能接近獨立顯示卡但功耗更低 ASUS ROG Flow Z13 搭載了全新 AMD Zen 5 架構處理器 Ryzen AI Max+ 395，配備 16 個CPU 核心，加上 RDNA3.5 架構的 Radeon 8060S 顯示卡，ASUS 稱其 GPU 效能接近獨立顯示卡，但功耗更低。而 Z13 亦具備 50 TOPS 的 NPU 性能，符合 Microsoft Copilot+ PC 認證標準，能夠使用內建的 AI 功能及工具。

ASUS ROG Flow Z13 搭載了全新 AMD Zen 5 架構處理器 Ryzen AI Max+ 395

Flow Z13 能夠在本地運行 70B 大型語言模型 Z13 採用統一四通道記憶體設計，CPU 與 GPU 共享 LPDDR5X 8000MHz 記憶體池，支援動態分配資源，讓 GPU 能夠得到充足的 VRAM，提升多工與遊戲效能。NPU 亦能受惠於此設計，官方更指 Flow Z13 能夠在本地運行 70B 大型語言模型（LLM）。

CPU 與 GPU 共享 LPDDR5X 8000MHz 記憶體池，支援動態分配資源，讓 GPU 能夠得到充足的 VRAM，提升多工與遊戲效能。

配備不銹鋼與銅複合材質均熱板 為應對高效能硬體的散熱需求，Z13 配備不銹鋼與銅複合材質均熱板，覆蓋主機板面積較前代增加 54%。結合第二代 Arc Flow 風扇與擴大後的進氣口，官方稱其氣流效率提升 70%。此外，直立式設計利用自然對流優化散熱，並新增防塵過濾器以減少內部積塵。

峰值亮度達 500 nits Z13 的13 吋 ROG Nebula 觸控螢幕解析度為 2560 x 1600，更新率為 180Hz，峰值亮度達到 500 nits，覆蓋 100% DCI-P3 色域，表面覆蓋康寧 Gorilla Glass 5，電池則為 70Wh。

介面方面，設備提供雙 USB4、HDMI 2.1、USB-A 3.2、microSD 讀卡器及 3.5mm 音頻組合插孔，並相容即將推出的外接顯示卡 ROG XG Mobile（2025），進一步提高遊戲效能。

ASUS ROG Flow Z13 由即日起至 2 月 25 日接受預訂，售價為 $21,998，優先預訂更可獲贈 $200 Steam 禮物卡，詳情請到 ASUS 網上商店查閱。