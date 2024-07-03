著數優惠｜友和YOHO夏日寵物節　精選寵物用品、智能餵食器低至36折

寵物主人（狗奴貓奴）們留意，友和YOHO「夏日寵物節」將由7月3日至26日舉行，提供多項購物驚喜禮遇，精選多款萌寵好物，包括智能餵食器、空氣清新機、多功能無線吸塵機等，低至36折優惠價發售。

寵物用品玩具低至36折 「夏日寵物節2024」舉行期間，友和YOHO精選多個人氣的寵物用品，Petkit、Area Max、Enabot、Double Clean等熱賣品牌，提供低至36折折扣優惠。產品包括寵物淨味空氣清新機、智能餵食器、互動機械人等，涵蓋寵物家居護理、寵物餵食及寵物玩具。

貓糧低至5折 多款寵物食品及用品可享優惠價入手，皇室貴寵寵物原味熬雞精2盒優惠裝可享84折、於丁丁寵舍可以半價購入Summit10指定貓糧系列。 活動期間，凡購買Petkit或AeraMax指定產品，單件$300或以上，即可獲贈一包裝寵物熬雞精乙件（原味／冬蟲夏草），先到先得。加盟商戶TN Pets亦會在優惠期內進行全店9折優惠。