著數優惠｜友和YOHO VIP會員激減　電競耳機$8、65折買Insta360運動相機

友和YOHO VIP狂歡節由8月11至19日舉行，優惠低至$8！

一年一度「友和YOHO VIP狂歡節」即將舉行，爲VIP及YOHO First會員推出優惠。VIP狂歡節閃購由8月11至19日舉行，一連8日超抵價每日放送。必買 Insta360 Ace、MacBook、MSI電競周邊、Philips水機、小米空氣清新機、FOREO洗面機、Jujy美容儀等，瘋狂減價低至$8！

友和YOHO VIP狂歡節精選優惠一覽。

最平$8、28折起

8月11日至19日，友和YOHO每晚10時有狂歡閃購，產品主題橫跨生活電器、數碼娛樂、美容護理、廚房電器、開學及旅行用品等，精選過千件熱門產品，低至$8起。

推介產品包括Insta360 Ace運動相機，原價$2699，65折只售$1750；CosBeauty IPL 30萬發脫毛機原價$2388，優惠價$679；MSI IMMERSE GH20電競耳機更由$399劈價至$8！Apple MacBook Air都有優惠，13.6" M2版本原價$9299，現售$8788，全部貨品限量發售。

