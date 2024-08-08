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科技
2024-08-08 13:23:05

著數優惠｜友和YOHO VIP會員激減　電競耳機$8、65折買Insta360運動相機

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友和YOHO VIP狂歡節由8月11至19日舉行，優惠低至$8！

友和YOHO VIP狂歡節由8月11至19日舉行，優惠低至$8！

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一年一度「友和YOHO VIP狂歡節」即將舉行，爲VIP及YOHO First會員推出優惠。VIP狂歡節閃購由8月11至19日舉行，一連8日超抵價每日放送。必買 Insta360 Ace、MacBook、MSI電競周邊、Philips水機、小米空氣清新機、FOREO洗面機、Jujy美容儀等，瘋狂減價低至$8！

友和YOHO VIP狂歡節精選優惠一覽。

友和YOHO VIP狂歡節精選優惠一覽。

最平$8、28折起

8月11日至19日，友和YOHO每晚10時有狂歡閃購，產品主題橫跨生活電器、數碼娛樂、美容護理、廚房電器、開學及旅行用品等，精選過千件熱門產品，低至$8起。

推介產品包括Insta360 Ace運動相機，原價$2699，65折只售$1750；CosBeauty IPL 30萬發脫毛機原價$2388，優惠價$679；MSI IMMERSE GH20電競耳機更由$399劈價至$8！Apple MacBook Air都有優惠，13.6" M2版本原價$9299，現售$8788，全部貨品限量發售。
 

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友和YOHO VIP狂歡節信用卡優惠。

超抵換購優惠

今年狂歡節加碼超抵換購優惠，任何消費即可以優惠價購物。必搶現時最實用的Momax冰敷風扇，換購價只需$139。Samsung投影機原價$5980，$3980即有交易。另外亦設信用卡優惠，可慳高達$120，使用Mastercard、AlipayHK、中銀信用卡客戶再有折上折，最高可減$120。

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