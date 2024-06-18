著數優惠｜小米空氣淨化器4 Pro官網減價　618推5折券及秒殺優惠（內附連結）

消委會昨日的空氣清新機測試報告中，小米空氣淨化器4 Pro表現最佳，獲4星半成績。趁現在小米舉行6月年中購買祭入手，74折後只需$1399，另有大量家電及手機進行優惠，不容錯過。
空氣清新機減$500
小米空氣淨化器4 Pro原價$1899，現在減價只需$1399。可過濾寵物毛髮和花粉，每分鐘淨化8330升空氣，淨化約40平方米的客廳需時15分鐘。濾芯亦有5%折扣，價錢為$349。購買小米空氣淨化器4 Pro可按此。
另於6月18日及19日推出秒殺商品優惠，小米智能變頻電風扇2原價$429、現減至$379；Xiaomi電視A Pro 75原價$5999，優惠價$5799。6月19日精選Xiaomi手環8原價$279，現只需$209。
官網獨家優惠
米網獨家活動包括訂單滿$1000減$50優惠，但不適用於手機、平板及新品，只於指定時間可享；滿$2000可以優惠價加購耳機、迷你風扇、路由器等產品；滿$4000更送價值$100超市禮券。消費第一名更大送$10000旅遊禮券，6月18日每整點更有限量發放的5折折價券，最高可減$618，新品並不適用。
購買新品亦有禮物送，POCO M6手機送迷你雙肩包、Xiaomi Pad 6S Pro 12.4送焦點觸控筆等。以舊換新購買Xiaomi 14 Ultra及Xiaomi 14可享回贈及禮品。詳情可留意官網資訊。