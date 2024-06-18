著數優惠｜小米空氣淨化器4 Pro官網減價　618推5折券及秒殺優惠（內附連結）

消委會昨日的空氣清新機測試報告中，小米空氣淨化器4 Pro表現最佳，獲4星半成績。趁現在小米舉行6月年中購買祭入手，74折後只需$1399，另有大量家電及手機進行優惠，不容錯過。

空氣清新機減$500

小米空氣淨化器4 Pro原價$1899，現在減價只需$1399。可過濾寵物毛髮和花粉，每分鐘淨化8330升空氣，淨化約40平方米的客廳需時15分鐘。濾芯亦有5%折扣，價錢為$349。購買小米空氣淨化器4 Pro可按此。

另於6月18日及19日推出秒殺商品優惠，小米智能變頻電風扇2原價$429、現減至$379；Xiaomi電視A Pro 75原價$5999，優惠價$5799。6月19日精選Xiaomi手環8原價$279，現只需$209。

