著數優惠｜小米雙11狂歡購物節　掃拖機器人、電競顯示器等低至5折（內附連結）

1. 手機優惠券 即日起至11月12日11:59pm期間，每個Mi ID於官網內，每日限領一張手機現金券，價值$100，每日最多發送1,000張。此券可於10月31日8pm至11月12日11:59pm期間內，用於購買POCO手機，滿額$1,000即可使用。

2. 以舊換新Trade-in優惠 由11月1日00:00起至11月30日11:59pm期間，憑舊機換購指定手機型號，可獲得額外優惠券。換購Xiaomi Mix Flip，可獲得$700優惠券；換購Xiaomi 14 Ultra，可獲得$1100優惠券。 3. 積分兌換 於10月24日12nn起至11月12日11:59pm期間，會員可以600積分換領$400手機現金券，每日限量30張，新品不適用。

4. 優先訂購優惠 由即日起至10月31日7:59pm期間，以先付訂金的方式，在官網享有優惠價購買以下指定生態鏈產品，並需於10月31日8pm至11月1日11:59pm內支付餘額，折扣由95折至9折不等。若顧客忘記支付尾數，活動結束後，訂金會全數退還。若購買POCO手機，即可獲贈Redmi Buds 6 Play。

5. 每日限量秒殺 活動期間，每日00:00至11:59pm，官網將有多款特價產品限量搶購，包括57折$1299買Xiaomi 30”電競曲面顯示器、$1299入手Xiaomi掃拖機器人S10+等。

6. 累積消費獎賞 活動期間按照單個Mi ID累積實際消費金額總排名頭三位，將可獲得以下產品兌換券乙張，發放時間為11月15日：

第一名：Xiaomi 14T（12G + 512G）

第二名：Xiaomi 掃拖機器人S20+

第三名：POCO C75

7. POCO定時購機贈送 凡於10月31日8pm至11月12日11:59pm期間，在以下指定時間點內，於官網購買POCO手機（新品不適用）滿$1000，即送$100超市禮券。 •10月31日晚上8pm，首200名。

•11月1-11日00:00/6am/12pm/6pm，每個時間首15位。

• 11月11-12日00:00/6am/12pm/6pm，每個時間首40位。

8. 滿額加購 凡於10月31日8pm至11月13日23:59pm期間，在官網單筆消費每滿$1500，可以$279加購Xiaomi電飯煲4L（價值$319）或以$219加購Xiaomi手環9（價值$249）。

9. 滿額立減 凡於以下時間點內，於小米官網及POCO官網購買滿$1000， 即可獲減$50，手機、平板可用，新品不適用。 •10月31日8pm-9pm

•11月1-11日00:00-1am/6-7am/12nn-1pm/6pm-7pm

•11月12日11pm-00:00