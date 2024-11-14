著數優惠｜惠而浦網店開倉限量貨品28折　氣炸燒烤微波爐$999、洗衣機$1190

惠而浦網上商店W-Mall年終陳列開倉即日起開始，由11月14日起至12月4日舉行，多款激抵折扣的陳列家電及開盒機分為3星期發售。優惠除了陳列產品外，W-Mall更提供開盒機讓客戶選購，開盒產品乃原裝未使用品，而保養年期跟新機相同，且配件齊備，只是在物流或存放過程中，外盒包裝有不同程度之瑕疵，性價比極高。

惠而浦網上商店W-Mall年終陳列開倉分3個階段進行，第一擊為即日至11月20日；之後分別為11月21日中午12時至11月27日，以及11月28日中午12時至12月4日。

W-Mall首回陳列開倉優惠，多款陳列及開盒家電均以震撼價發售，限量貨品更低至28折。當中筍貨包括即溶淨葉輪式洗衣機只售$1190，上置式洗衣機亦由原價$7198減至$1999。JetFry 4合1氣炸燒烤微波爐更低至$999；70厘米兩頭電磁爐只售$1990等。

所有陳列產品提供一年產品保養，而開盒機跟新機一樣的保養年期。所有家電均提供免費送貨，購買部分特定產品更可享有免費基本安裝服務。貨品數量有限，售完即止。凡購物滿$1000再用 Mastercard結帳，並輸入優惠碼「MASTER24」，即享額外5%折扣。