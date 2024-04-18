著數優惠｜蘇寧生活家電展　電視電腦低至42折、Trade-in減$800

蘇寧於4月19日至22日一連四天，在將軍澳東港城1樓展覽場地舉行《生活家電展》，多款人氣知名品牌的手提電腦、影音產品及家庭電器以低至42折優惠價發售，以舊換新買Trade-in指定型號及品牌產品即減高達$800，再送限量精美贈品，指定家電更可享免費除舊服務。

電腦電視優惠 多款HP電腦陳列品以特價發售，HP Pavilion 15由原價$7,999減至$3,198，較高階的Envy X360 13亦由$10,999減至$4,898

電視影音亦有多個熱門品牌減價，包括Samsung、LG、TCL、Sharp、Toshiba及Hisense。多款4K電視都有減價，Samsung Neo QLED 4K 50吋只售$8,190、LG OLED B3 55吋接近半價，現售$10,880，Sharp的4K超高清智能電視50吋亦只需$3,680。

特價家庭電器 另有多款Hitachi雪櫃及冷氣機、Philco洗衣機等家庭電品特價發售，冷氣機更包標準安裝。 於《生活家電展》購物更可享多重簽賬優惠，憑安信WeWa及EarnMORE信用卡簽賬滿指定金額，可享高達$1,920回贈；以感應式Mastercard卡或電子支付消費滿$2,000即減$50；即場登記成為蘇寧SoClub會員，可獲限量贈品及$850網店優惠券。