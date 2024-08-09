著數優惠｜蘇寧8月限時Outlet低至3折　Samsung手機、Sony電視及Dyson電器低至26折

蘇寧旺角MOKO及屯門V city分店由8月10日至18日舉行限時Outlet活動，大量精選新品及陳列品特價發售。

蘇寧旺角MOKO及屯門V city分店舉行8月限時特賣Outlet，8月10日至18日期間一連9日舉行。有近百款電子產品低至3折，包括精選Samsung及HUAWEI手機、Lenovo、HP及Microsoft手提電腦及配件等限量發售。

減價產品有新品及陳列品，有齊手機、平板電腦及喇叭等，精選包括Samsung Galaxy A34手機，原價$2998，半價$1499；Samsung Galaxy A54手機原價$3998，優惠價$2399。HUAWEI nova 11陳列品，原價$3288，限定優惠價$1399；HUAWEI nova 10 Pro陳列品減幅更勁，原價$4588現減至$1399。Microsoft Surface Go 3陳列品原價$6234，優惠價只需$2588。

影音家電推介

屯門V city店都有家電OUTLET限時特賣活動，優惠低至26折，主要以電視及家庭電器陳列品為主。推介產品包括TCL 43吋4K電視，原價$4380，現只需$1490；Sony 50吋4K智能電視原價$5890，現只需$2190。LG soundbar原價$1580，減至$399；Dyson都有風扇、風筒等產品劈價。

蘇寧MOKO及V city OUTLET

日期：2024年8月10日至18日 (一連9日)

地點：MOKO 4樓447A號舖、屯門V city地鐵樓層M12號舖