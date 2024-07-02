著數優惠｜觀塘電腦開倉$49起　2K顯示器只需$499大量產品特價發售

需要入手顯示屏或電腦的話，不妨趁電腦開倉睇睇。漢科電腦Outlet將於7月3日至6日一連四天舉行，地點位於觀塘鴻圖道，開放前20分鐘開始派籌，憑籌號次序可以優先預留產品一件。大量電腦及配件包括顯示器、電競配件、迷你電腦、筆記型電腦等均以優惠價發售，設有開箱品及新品可供選購。

多款顯示屏特價 精選產品包括NPC 27吋2K IPS顯示器，原價$1799，首5件只需$499，其後售$699。MSI亦有大量電競配件由$49起，Optix 27吋2K顯示器則由$3999減至$999，限量1件。

迷你電腦及筆電 迷你電腦亦有大量品牌選擇，GMKtek的NucBox 5翻新品，配備Intel Celeron N5105晶片，8GB RAM+256GB SSD，原價$1999現只需$799，限量3件，另有其他配置特價發售。新品CHUWI CoreBook X（i3）筆記形電腦原價$3999，首部只需$2299。



電競用品優惠 電競迷必買打機用品，手提遊戲機AYANEO GEEK 1S新品亦有特價，$6999減至$5099。Turtle Beach Recon 70電競耳機原價$319，開倉價$99；PowerA NSW Controller薩爾達版手掣黑白色每日首3件只需$149。