著數優惠｜ASUS開倉手提電腦最平$2580起　輕觸式Zenbook低至54折

ASUS於觀塘華基中心舉行電腦開倉，由即日起至9月14日，優惠專場多個系列的手提電腦以優惠價發售，約有40款左右，數量有限。主打Zenbook系列手提電腦，輕薄高效能，配備輕觸式螢幕，商務或娛樂用途亦適合。

入門至高階款式 重點推介有Zenbook 14 OLED TOUCH - Space Edition UX5401，原價$12998，54折後$6980。2024年款雙屏幕Zenbook DUO 14 TOUCH UX8406，原價$22998，85折後$19480；另一款高階i9的Zenbook PRO 14X OLED UX6404，原價$25998，73折後$18980。 現場還有其他精選特價手提電腦，例如入門級Vivobook 14 X1400，原價$4498開倉價只需$2580，配備i5的Vivobook 15 X1504優惠價$3980。文書處理及商務用有ExpertBook系列，最平由$3480起；推介ExpertBook B2 TOUCH B2502型號，設有觸控式屏幕，原價$9498減至$4980。

AI、電競型號都有折 其他高階的型號都有價減，可以翻Mon的FLIP系列，有Vivobook S Flip 16 OLED TOUCH TP3604，原價$12998，特價$9480。電競用的TUF Gaming F16 FX607，原價$11998現價$7980；更進階的新款ROG Zephyrus G16 OLED GA605，配備AI CPU，優惠價$17980。另一款Copilot+ PC Vivobook S 15 S5507，亦減至$10880。 日期：即日起至9月14日

地點：觀塘創業街36號華基中心3樓11室

時間：星期一至五10:30am-7pm，星期六 10:30am-3:30pm，星期日及公眾假期休息