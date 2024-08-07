著數優惠｜HP銅鑼灣限時開倉　手提電腦低至$2999起

HP於銅鑼灣時代廣場舉行電腦閃購日，由8月7日至12日，現場有過百款電腦及筆記簿型電腦限時激減。有全新個人及商務電腦外，更包括13代處理器陳列品，而部份陳列品亦有保養。陳列品筆電$2999起，全新筆電$4999起，全新桌上電腦$3599起，另外亦有打印機、顯示屏及原廠配件等以優惠價發售，指定全新機款更額外送8GB DDR4 RAM連安裝服務或3年國際保養。

限列品開倉價 開倉設有限量激賞價貨品，如HP V22 FHD顯示屏，原價$1299、陳列品開倉價只售$399。全新HP P27h G5 27吋FHD顯示屏，原價$2499優惠價$1199，更包3年保養。全新HP Smart Tank 515打印機原價$1688，開倉價$1200，兼送$200超市禮券。 每日推出手提電腦陳列品限量優惠，只限1件，最平為8月8日的HP Laptop 15，原價$6999現售$2999。其他商務及電競款式亦接近3折至半價，高階HP ZBook Studio G9由$27590劈價至$8999、可360度反芒的Pavilion x360 14由原價$9347減至$4999、商務用HP Elitebook 860原價$11188減至$4799、Pavilion Plus 14亦由$8999減至$4999。

全新電腦及配件 另外亦有精選全新手提電腦、桌上電腦及打印機發售，HP 15s只售$4999加送16GB RAM、HP EliteDesk 800桌上電腦開倉價$5999、HP DeskJek 2823e多合一打印機更低至$390加送相紙及3個月Instant Ink免費體驗。中小企員工到場並留低卡片作登記，更可享$50超市禮劵，數量有限先到先得。 HP閃購日活動

地址：銅鑼灣時代廣場16樓展銷場

日期：2024年8月7日至12日

時間：11am-9pm

電話：6357 9042（只限WhatsApp查詢）