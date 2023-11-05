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科技
2023-11-05 07:00:00

藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 華為真無線耳機都有 Hi-Fi 級靚聲 升級降噪！

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藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 真無線耳機都有 Hi-Fi 級靚聲 升級降噪隔音理想！

藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 真無線耳機都有 Hi-Fi 級靚聲 升級降噪隔音理想！

要選擇優質真無線耳機，除框體設計、主動降噪表現跟聲樂結構質素，音訊編碼支援同樣重要。像較早前在港推出的 HUAWEI FreeBuds Pro 3，就由常用 SBC、AAC 編碼，對高解析度 LDAC 以至 L2HC 2.0 均同樣支援，並獲 HWA 跟 Hi-Res 雙金標認證，播放表現更有保證。

藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3充電盒採用 Type C 埠並支援 Qi 無線充電 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3單邊框體僅 5.8g 重量、對雙耳基本無負擔 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3HUAWEI FreeBuds Pro 3 香港版售價為 $1,688

藍芽耳機｜HUAWEI FreeBuds Pro 3規格及價錢

具備陶瓷白、雅川綠跟冰霜銀三種色款選擇，HUAWEI FreeBuds Pro 3 香港版售價為 $1,688。試用外觀搶眼的雅川綠色款 FreeBuds Pro 3，其配備橢圓形充電盒，支援 Type C 埠有線充電、跟 Qi 制式無線充電，提供 6.5 小時／4.5 小時（ANC）獨立聽歌續航力，配合充電盒更具達 31 小時／22 小時（ANC）總播放時長，足以應付整日需求。

框體部份 HUAWEI FreeBuds Pro 3 支援 IP54 生活防水、單邊僅 5.8g 重量、配戴時對雙耳基本無負擔；設計上耳機採較粗短管道設計，能有效減輕配戴壓逼感、並確保聲音輸出。聲音質素方面，FreeBuds Pro 3 採用了由海爾貝克磁鐵陣列高頻單元、跟 11mm 超磁低頻單元組成超感知原聲雙單元，透過先進數碼分頻技術，讓耳機具備 14Hz 至 48kHz 寬廣頻率響應，聲場表現亦較同級產品出色。

藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3雅川綠色款耳機外觀相當搶眼 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3較粗短管道設計，減輕配戴壓逼感並確保聲音輸出 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3耳機觸控操作延伸部份提供足夠空間

藍芽耳機｜HUAWEI FreeBuds Pro 3通話表現

為加強耳機語音通話表現，這次 FreeBuds Pro 3 加入了加強版靜謐通話 2.0 技術，其透過擁有更貼耳架構的升級骨傳導 VPU，能更準確地收音骨導震動聲音同時阻隔外界幹擾，讓耳機擁有比前代 FreeBuds Pro 2 提升高達 2.5 倍收音效果，無論透過 FreeBuds Pro 3 作語音抑或視像通訊，都能讓用家說話聲線傳達得更清楚。

HUAWEI FreeBuds Pro 3 對應多種音訊格式，除常用 SBC、AAC 跟 LDAC 外，配合EMUI 13 或更高版本作業系統的華為手機，更對應達 990kbps 傳輸的高解析度 L2HC 2.0 音訊編碼。

藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3具備 L2HC 2.0 高解析度音訊編碼 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3可自選是否以高品質模式播放音訊

藍芽耳機｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 降噪

試用 HUAWEI FreeBuds Pro 3，其短管道設計大幅提升入耳式耳機的佩戴舒適度，同時升級的智能動態降噪3.0以AI 演算法，支援即時自動降噪調整。透過華為《智慧生活》App可設定「智能動態」主動降噪方式，筆者實測過後，發現日常生活場景例如辦公室環境的冷氣聲、人聲以及大部份鍵盤敲擊聲都有相當明顯的隔絕效果。除主動降噪，用家還可以在《智慧生活》App設定EQ 均衡器等播放功能。

筆者以載有EMUI 13作業系統的華為 nova 11 手機測試FreeBuds Pro 3 L2HC 2.0音訊解碼模式，其達 990kbps 音訊傳輸速度讓 FreeBuds Pro 3 耳機，在播放音訊質素達 192kHz/24bit 錄音室母帶級《Hotel California》時，能帶來一般 AAC 以及 aptX 編碼難以企及的音訊細節；而耳機內置超感知原聲雙單元，逼真還原結他聲、鼓聲低頻下潛及人聲滄桑感。

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藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3支援兩部裝置無縫切換 ，透過「智慧生活」App 可詳細設定耳機降噪、EQ 等參數 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3支援兩部裝置無縫切換 ，透過「智慧生活」App 可詳細設定耳機降噪、EQ 等參數 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3支援兩部裝置無縫切換 ，透過「智慧生活」App 可詳細設定耳機降噪、EQ 等參數

同樣在 L2HC 2.0 優質音訊編碼加持下，以 FreeBuds Pro 3 播放馬友友《Libertango》無損格式音訊檔案，能忠實重現大提琴的醇厚音質、聲場與樂器分離度處理良好。經華為影片 app 收看 Clubbing TV 串流直播頻道，FreeBuds Pro 3 帶來相當優秀的高反應電音低頻表現，「炸機」效果比同類真無線耳機出色。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 串流播放 Clubbing TV 具良好動態低頻反應 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 串流播放 Clubbing TV 具良好動態低頻反應 藍芽耳機測試｜HUAWEI FreeBuds Pro 3 串流播放 Clubbing TV 具良好動態低頻反應
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