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科技
2023-12-13 11:53:16

蘋果傳重新定位 iPad 產品線，彭博社推測2024年款或大執位！

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蘋果傳重新定位 iPad 產品線，彭博社推測2024年款或大執位！

蘋果傳重新定位 iPad 產品線，彭博社推測2024年款或大執位！

作為全球平板電腦市場主流品牌，蘋果Apple 現時擁有由 7.9 吋螢幕 iPad mini、到 12.9 大屏 iPad Pro，合共 5 個系列六款不同尺寸機型。新近有消息指蘋果似乎打算在 2024 年重整 iPad 產品線，務求讓各系列間產品定位更清晰。

蘋果 iPad 產品線包括最先進科技的iPad Pro(蘋果官網） 蘋果 iPad 產品線包括iPad Air(蘋果官網） 蘋果 iPad 產品線包括iPad 第9代、第10代(蘋果官網） 蘋果 iPad 產品線包括iPad mini(蘋果官網） 蘋果 iPad 產品線包括iPad Pro、iPad Air、iPad 第10代、iPad 第9代及iPad mini(蘋果官網）

據彭博社 Mark Gurman 早前發表專欄內容，指蘋果或準備在 2024 年度重新改進 iPad 產品線，務求減少用家對各系列產品定位不清做成混亂，做而提升整體銷情。以現時能在蘋果官網找到 5 款 6 尺寸 iPad 產品為例，其中 10.2 吋至 11 吋間共擁有 iPad 第 9 代、iPad 第 10 代、iPad Air 跟 iPad Pro 11 吋等 4 款產品，對不熟悉產品規格用家來說或容易感到困惑。

iPad 第10 代 不支援Apple Pencil 第 2 代

文中又提到 iPad 各機型除定位不夠清晰外，配件兼具性亦是容易讓用家感到混淆因素，其以 3 款 Apple Pencil（初代、二代及 USB-C 款）為例，現時最便宜的 Apple Pencil USB-C 並不支援價格最便宜的 iPad 第 9 代；相對新款 iPad 第 10 代卻不支援功能更多的 Apple Pencil 第 2 代。因此 Gurman 認為蘋果或透過 2024 年 iPad 各機型換代時重新定位各產品線，務求能像 iPhone 一樣更清晰區隔各款產品。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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