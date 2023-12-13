蘋果傳重新定位 iPad 產品線，彭博社推測2024年款或大執位！

據彭博社 Mark Gurman 早前 發表 專欄內容，指蘋果或準備在 2024 年度重新改進 iPad 產品線，務求減少用家對各系列產品定位不清做成混亂，做而提升整體銷情。以現時能在蘋果官網找到 5 款 6 尺寸 iPad 產品為例，其中 10.2 吋至 11 吋間共擁有 iPad 第 9 代、iPad 第 10 代、iPad Air 跟 iPad Pro 11 吋等 4 款產品，對不熟悉產品規格用家來說或容易感到困惑。

iPad 第10 代 不支援Apple Pencil 第 2 代

文中又提到 iPad 各機型除定位不夠清晰外，配件兼具性亦是容易讓用家感到混淆因素，其以 3 款 Apple Pencil（初代、二代及 USB-C 款）為例，現時最便宜的 Apple Pencil USB-C 並不支援價格最便宜的 iPad 第 9 代；相對新款 iPad 第 10 代卻不支援功能更多的 Apple Pencil 第 2 代。因此 Gurman 認為蘋果或透過 2024 年 iPad 各機型換代時重新定位各產品線，務求能像 iPhone 一樣更清晰區隔各款產品。

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