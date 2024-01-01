螢幕殘影原因｜Mon反應速度1ms和5ms分別？ GTG測試方法原理懶人包

打機或上Netflix/Disney+睇戲時，最唔想見到螢幕出現殘影，而市面上唔少電競mon都標榜自己反應快、畫面清晰及無殘影。而螢幕規格方面， 1ms GtG 大家都可能見過聽過，但你又估唔估到所謂反應快可能有誤導成份呢？本文會講解螢幕規格關鍵詞，解釋背後真相！

螢幕殘影原因｜1ms=千分之一秒 要了解螢幕反應時間，先要將 1ms GTG 拆開解讀，ms 是毫秒 millisecond 簡寫，而 1ms 就係千分之一秒。這時間指螢幕反應速度，即由畫面A轉去畫面B多久，時間當然越短越好。如果唔夠快就會像截圖中UFO已經移動，但UFO原本所在位置像素點未轉得切顏色，形成所謂殘影或者拖影。 由於物件越移動得快，螢幕殘影問題就越嚴重，對於玩FPS的玩家而言，螢幕反應快慢會影響遊戲體驗。你可能會問反應幾快先夠用，答案是要考慮玩家追求多少Hz，以最普遍120Hz來說，其實唔洗去到1ms咁快，慢5倍有 5ms 已經足夠。以一個120Hz的螢幕為例，1秒內出到 120 格畫面，每格之間有 0.0083 秒。亦即係話由A畫面轉去B畫面，如果於這時間內完成，理論上不會見到有殘影。

螢幕殘影原因｜GTG=Grey to Grey 市面上的電競螢幕顯示器，唔少都達到5ms，理論上滿足到 0.0083 秒這個時間。但點解唔少仍有殘影呢？想知答案我哋就要考慮「GTG」。GTG全寫是 Grey to Grey，意思是廠測試反應時間，不是計算由全黑畫面去全白畫面，而是計算螢幕由一個灰階去另一個灰階的時間。其中一個目的是為更貼近用家日常使用情況。 所謂灰色去灰色，究竟邊隻灰去邊隻灰呢？以一般色深8-bit有256個灰階螢幕為例，其實業界無標準，唔同測試方法，結果可以差好遠。