街拍神器新版本 HDF效果營造電影感 Ricoh GR III HDF

作為街頭攝影神器Ricoh GR相機系列，今次推出的Ricoh GR III HDF及IIIx HDF並非是全新一代，反而像是小改款。雖然有人批評是新瓶舊酒，不過仍不乏忠粉追捧，新機繼續熱賣至斷市，受歡迎程度不減。

灰銀色快門掣

Ricoh GR III HDF外形跟上代幾乎一模一樣，唯一分別是HDF版本的快門按鈕塗上灰銀色，在不同的光線下展現出特別光影效果，不過就不算太明顯。HDF版本機身背部的Fn按鈕上，印上HDF圖示，並預設以此按鈕轉換HDF開關，一鍵轉換相當方便。

全新HDF效果

規格亦如出一轍，Ricoh GR III HDF備有28mm等效焦距，IIIx HDF則是40mm等效焦距，採用2,420萬像素APS-C CMOS，最高感光度為ISO 102400。內置GR Engine 6影像處理器，以及有防震、超聲波除塵等功能。今次小改版將ND濾鏡換成高光擴散濾鏡，HDF(Highlight Diffusion Filter)效果可減少影像的整體對比度及散開高光位置，令影像更柔和，營造出電影般的的夢幻氛圍感。