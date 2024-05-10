街拍神器新版本 HDF效果營造電影感 Ricoh GR III HDF

作為街頭攝影神器Ricoh GR相機系列，今次推出的Ricoh GR III HDF及IIIx HDF並非是全新一代，反而像是小改款。雖然有人批評是新瓶舊酒，不過仍不乏忠粉追捧，新機繼續熱賣至斷市，受歡迎程度不減。
灰銀色快門掣
Ricoh GR III HDF外形跟上代幾乎一模一樣，唯一分別是HDF版本的快門按鈕塗上灰銀色，在不同的光線下展現出特別光影效果，不過就不算太明顯。HDF版本機身背部的Fn按鈕上，印上HDF圖示，並預設以此按鈕轉換HDF開關，一鍵轉換相當方便。
全新HDF效果
規格亦如出一轍，Ricoh GR III HDF備有28mm等效焦距，IIIx HDF則是40mm等效焦距，採用2,420萬像素APS-C CMOS，最高感光度為ISO 102400。內置GR Engine 6影像處理器，以及有防震、超聲波除塵等功能。今次小改版將ND濾鏡換成高光擴散濾鏡，HDF(Highlight Diffusion Filter)效果可減少影像的整體對比度及散開高光位置，令影像更柔和，營造出電影般的的夢幻氛圍感。
更個人化操作
機身按鍵不算多，大部分都可以自訂用途，操作上更加得心應手。新機增加3個自訂白平衡位置，可以按個人喜好預先設定並於不同場景使用。軟體更新後亦新增區域選擇自動對焦功能，可將3×3的對焦區域置於不同位置，針對區域內的主體進行自動對焦，街拍對焦更加輕鬆。
實試Ricoh GR III HDF，特別喜歡相機開機速度快，可以做到一開機即影，非常適合隨興抓拍。28mm焦距也是一個百搭的焦段，風景、人像甚至近攝都可以駕馭，甚至也有少許淺景深的效果。HDF效果在夜攝方面突出，面對光源拍攝有散開的光暈，猶如菲林相機或復古電影的感覺。
Ricoh GR III HDF建議零售價$8,380、Ricoh GR IIIx HDF售$8,980，但暫時市面一機難求，甚至現炒價，連官網也缺貨，想入手就要再耐心等待。
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