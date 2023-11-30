衛星通訊手機｜Honor Magic 6 系列獲3C認証！衛星訊號覆蓋東南亞？

近日 Honor 一款型號為 BVL-AN00的5G手機通過國家品質3C認證，有傳這部手機是 Honor 新一代旗艦Magic6﹐而且更會搭載衛星通訊功能！

Honor Magic 6規格 Snapdragon 8 Gen3 平台

近日由博主「廠長是關同學」等多位數碼部落客的消息稱，型號為BVL-AN00的 Honor 5G手機將會是Honor 新一代旗艦 Magic6﹐而該款手機已通過3C 認証，並有望於明年初發表 。

據了解 Honor Magic 6 是 Honor 首款搭載自家研製衛星通訊技術的手機，並解決了天線體積、通話續航、通訊體驗三大技術難題，並提供到體積最小、訊號最穩定、最省電的手機衛星通訊體驗。至於在規格上，Magic6 將會配備 Snapdragon 8 Gen3 平台，支持最高66W快充等。