視覺特效水平不輸歐美　「數字王國」虛擬人結合人工智能創造無限可能

全球頂尖視覺特效製作公司「數字王國」的行政總裁謝安接受訪問時表示，近年大中華以及亞洲電影的視覺特效水平不斷提升，其實已經能與歐美電影市場媲美，甚至在創意上已然超越。然而，市場風氣和製作觀念是限制亞洲電影特效市場發展的掣肘，因亞洲電影市場一直以明星效應為主，導致電影製作人將大部份的心力及預算都用於聘請能確保賣座的演員陣容上，甚至將主要演員的片酬已經佔用了超過一半的預算。相對於某些歐美電影甚至將一半以上的預算投放於特效製作，亞洲電影在特效上的預算往往只佔有比較少的部份，大大限制了特效製作的質量和創新。因此儘管亞洲的視覺特效在技術方面已經有了很大的進步，但在預算限制下往往無法充分發揮實力及潛力。 縱然如此，近年大中華及亞洲的特效製作人仍不時製作出一些優秀的作品。而當中，總部位於香港的數字王國更參與製作多部漫威電影，展示了大中華及亞洲視覺特效的實力。但謝安亦表示，近年來跨國合拍電影的數量減少，全球電影市場的整體發展也趨緩，對電影特效行業也產生了一定的影響。

虛擬人未來結合人工智能可與已故親友對話 視覺特效在電影製作中扮演著重要的角色，從電影的前期規劃到拍攝和後期製作都起到關鍵的作用。在劇本確定後，特效團隊會製作草擬圖、電影預視、電影預演，然後進行實際拍攝，最後進行後期製作。視覺特效不僅能夠創造出逼真的場景和效果，還能夠為電影增添想像力和藝術性。隨著技術的進步，視覺特效的應用也越來越廣泛，基本上任何片種的電影都離不開視覺特效的支持。 而人工智能技術近年快速發展，對電影特效這個看似是創意驅動的行業也帶來了深遠的影響。視覺特效製作是由龐大的數據組成，通過數據就能製作出不同的畫面，例如《鐵達尼號》當中船隻的數據便儲存於數字王國的數據庫中，隨時可以重現。而人工智能技術正正可以快速處理大量數據，從而生成圖像和影片，大大改善了製作的效率及減低成本。謝安舉例說在電影《奇幻逆緣》中，數字王國為了呈現男主角90多歲的樣貌，便耗費了半年時間以及高昂預算。然而，現今的技術已經能夠做到在片場即時將演員的演出以虛擬人重現，甚至能夠做到完全不需要演員出演。例如在《復仇者聯盟3》中，導演在完成拍攝後突然希望增加一幕劇情，而相關演員未能配合的話，數字王國便直接以AI和虛擬人技術完成這段劇情的製作。