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科技
2023-11-09 17:00:00

評測丨提供明確減脂與鍛煉目標 試戴HUAWEI WATCH GT 4一周 實試一周減肥計劃！

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評測丨提供明確減脂與鍛煉目標 試戴HUAWEI WATCH GT 4一周 實試一周減肥計劃！

評測丨提供明確減脂與鍛煉目標 試戴HUAWEI WATCH GT 4一周 實試一周減肥計劃！

大閘蟹當造，加上天氣漸涼朋友相約打邊爐「食好西」，連場美食搞到小編最近發福不少，返工都俾同事嗌「肥仔」！正好華為香港最近寄來最新HUAWEI WATCH GT 4俾小編試玩評測。聽講今次HUAWEI WATCH GT 4首次加入《減脂塑形》app，除了一般智能腕錶提供的運動訓練選項外，仲引入飲食建議。小編即試戴一周減肥，睇下新錶幫唔幫到手先！

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HUAWEI WATCH GT 4開箱篇丨男女裝兩款錶面尺寸 時尚款設計

今次香港官方一共寄來了HUAWEI WATCH GT 4男裝46mm與女裝41mm各一隻，風格迴異但同樣體現時尚經典味道。小編就揀選了男裝46mm曜石黑連橡膠錶帶款來試戴，至於女裝41mm皓月銀連鋼錶帶款，也順便開箱俾女同事品評。HUAWEI WATCH GT 4 46mm採用棱角分明、堅固耐用的八邊形不銹鋼錶盤設計，醒目的時間刻度配合大錶面，突顯男性大方好動的形象，小編就勁鍾意。至於HUAWEI WATCH GT 4 41mm採用時尚優雅的閃耀光環設計，在圓形錶盤上方疊加光亮金屬裝飾細圈，宛如一件精緻的珠寶手飾，女同事普遍喜歡這個皓月銀連鋼錶帶款式，配合高雅的錶面，驟眼看好比奢華腕錶，方便不同場合配襯。

HUAWEI WATCH GT 4 46mm41mm分別採用1.43吋與1.32AMOLED彩色觸控屏，提供466 x 466像素，實試色彩顯示清晰分明。兩款腕錶均於右側設有上、下按鍵，其中上按鍵支援旋轉錶冠設計，當轉頭錶冠時可放大或縮小apps，方便選擇。基本按上鍵可點選不同apps，下鍵則為啟動運動模式的熱鍵，加上手錶附有語音提示，整體操作相當簡單，對於未用過智能腕錶的朋友，這點大可放心。續航力方面，小編實測HUAWEI WATCH GT 4 46mm，日常佩戴充一次電可供使用14天，而小編用了10天仍有50%電量，相當襟用，升級續航力更好地支援全天候運動及睡眠檢測！至於HUAWEI WATCH GT 4 41mm，官方指續航力最長可達7天。

華為香港送來評測的，有HUAWEI WATCH GT 4男裝46mm曜石黑(左)及HUAWEI WATCH GT 4 41mm皓月銀(右)。 HUAWEI WATCH GT 4 46mm採用八邊形錶盤設計，HUAWEI WATCH GT 4 41mm用上圓形閃耀光環設計。

HUAWEI WATCH GT 4 46mm

八邊形不銹鋼錶盤設計，醒目的時間刻度配合大錶面，突顯男性大方好動的形象。 右側備有上按鍵和下按鍵，前者支援旋轉錶冠。 轉頭錶冠時可放大或縮小apps，方便選擇。 錶帶裝拆簡單，按下錶帶背的活門即可安裝。 附有無線充電線。

HUAWEI WATCH GT 4 41mm

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女裝HUAWEI WATCH GT 4 41mm換成圓形閃耀光環錶盤設計，女同事試戴都十分滿意。 圓形錶盤上方疊加光亮金屬裝飾細圈，宛如一件精緻的珠寶手飾。 經典的鋼帶扣設計，配上金色邊線作點綴。
全系列採用自家研發TruSeen 5.5+心率偵測技術，健康數據收集與度量更精準。

全系列採用自家研發TruSeen 5.5+心率偵測技術，健康數據收集與度量更精準。

HUAWEI WATCH GT 4實踐篇丨新增減脂塑形 「活力三環」圖像化呈現健康作息 TruSleep 3.0睡眠偵測更準確 全方位守護健康

好多人選購運動智能腕錶，都會看所支援運動模式和訓練計劃的多寡與否。即使使用智能腕錶來紀錄健康和運動數據，往往忽略一個問題：「到底要怎樣做，才達至心目中的『健康』效果？」而HUAWEI WATCH GT 4既配備坊間同類型腕錶的健康功能，還新增減脂塑形和自家「活力三環」，方便用家了解自己的健身方向，令做運動變得更有目標和意義。

先講基本功能，新錶採用新升級TruSeen 5.5+心率偵測技術配合AI演算法，配合高性能PPG感應器，即使在進行高強度運動狀態、身處低溫環境、女性幼小腕圍等弱信號場景下的偵測能力，提升綜合心率偵測穩定性，支援心率區間即時回饋，並即時調整運動強度。只要將手錶與《華為運動健康》app配對，即可開啟所有功能。新錶還加入脈搏波房顫和早搏提示功能，準確地識別心律失常風險。小編實試心律失常風險檢測，只要將佩戴手平放承托，平靜等待45秒，即可獲得房顫報告，適合為家中長輩使用。另外內置升級版TruSleep 3.0睡眠偵測技術，用家可查看深層睡眠、淺睡、小睡等周期。實試手錶能夠準確紀錄小編的入睡和起床時間，加上自己最近經常OT捱夜，手錶如實紀錄了小編睡眠不足的問題，還在《華為運動健康》的睡眠報告給予溫馨提示，建議我在入睡前播放紓壓音樂，改善睡眠質素，這點相當貼心。

實試心律失常風險檢測，只要將佩戴手平放承托，平靜等待45秒，即可獲得房顫報告。 綜合分數只有68分，建議睡前播放紓壓音樂幫助入睡。 手錶能準確紀錄小編昨晚的睡眠規律。 支援血氧含量檢測。 可檢測皮膚溫度，減低炎夏時中暑或熱衰竭的風險。

至於如何將自己的運動訓練變得有目的和意義？首先HUAWEI WATCH GT 4設有「活力三環」概念，透過加入活動熱量、鍛煉時長和活動時數3項指標，圖像化呈現健康指標，對於像小編般不諳健康指數背後意義的朋友，依照「活力三環」的達成度去實踐每日活動量，更易掌握。而且新作還首次內置《減脂塑形》app，引入飲食和運動的平衡概念，支援熱量缺口展示、運動快速開始、每日飲食分析等資訊，在運動以外輔助用家達成健康目標。實試時系統會詢問小編的減重目標，輸入想減重的重量和時間，再按小編年齡、性別、體重、身高等度身訂造生成接近自身能力的目標，例如建議三餐卡路里攝入量、不同強度運動的推薦熱量消耗等，小編根據參考輸入1周減0.5公斤，最終仍能減去400如果可以持之以恆達成系統目標，減肥在望…！而且《減脂塑形》的目標還能植入活力三環，令達成目標更個性化，用家更有效規劃運動量。

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「活力三環」概念，透過加入活動熱量、鍛煉時長和活動時數3項指標，圖像化呈現健康指標。 與《華為運動健康》app配對，便可生成個人化的「健康卡片」顯示主頁。 以圖表紀錄不同活動量的心率，也能壓力校準，生成現時的壓力指數。 內置《減脂塑形》app，引入飲食和運動的平衡概念，只要設定減重目標，系統會即時推薦飲食攝入、運動消耗等。

其餘功能還有支援100多種運動模式(包含20種專業運動模式)，如配合《華為運動健康》app，還可選擇更專門的科學跑步訓練計劃。此外系統亦將走路、跑步、騎行等運動及單次運動所消耗的卡路里統一顯示，將手錶和手機數據保持接近自身能力的目標，並根據執行情況對每周的運動目標作推薦更新。這種好比個人健身教練從旁指點的訓練，比起單純紀錄健康和運動數據，更清晰且具指標性，這種從用家角度著眼設計的功能，小編深感贊同。

按右側下鍵即可喚出運動模式選單。 實試在灣仔碼頭慢跑，系統會將配速等數據與手機app同步，資訊一目了然。 配合《華為運動健康》app，還可選擇更專門的科學跑步訓練計劃。

售價方面，符合5ATM與IP68防水的HUAWEI WATCH GT 4系列，HUAWEI WATCH GT 4 46mm備有雲杉綠配綠色複合編織錶帶、山茶棕配棕色真皮錶帶及曜石黑配氟橡膠錶帶3種選擇，分別賣2,288港元、1,988港元及1,688港元；HUAWEI WATCH GT 4 41mm備有皓月銀配不銹鋼間金錶帶、凝霜白配白色真皮錶帶及幻夜黑配氟橡膠錶帶3款，分別為2,888港元、1,888港元及1,588港元，現已上市。

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當然少不了大量錶面可供更換，手錶亦對應HarmonyOS，可在應用程式市場新增實用apps擴充功能。

當然少不了大量錶面可供更換，手錶亦對應HarmonyOS，可在應用程式市場新增實用apps擴充功能。

(資訊)

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