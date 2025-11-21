謝霆鋒為 HONOR Magic8 Pro 擔任HONOR未來科技體驗官 第二輪早鳥禮遇將推出!

HONOR 將於11月26日在香港推出全新旗艦手機 Magic8 Pro，並邀請謝霆鋒擔任未來科技體驗官，引起廣泛關注。此次新機在硬件配置與軟件功能上均有明顯提升，特別針對夜間拍攝表現作出多項優化。

長焦拍攝更簡單

Magic8 Pro 主打業界首創的 2億像 AI 夜間長焦鏡頭，配備 1/1.4 吋感光元件與f/2.6 光圈，透過增大進光量提升夜拍品質。同時搭載 CIPA 5.5 級防手震系統，震動檢測精準度提升 4 倍，動態反應速度加快 1 倍，結合 AI 自適應防手震技術，使長焦拍攝成功率大幅提升。