熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 消委會 朗賢峯 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast PARK SEASONS 八達通全國通 LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
科技
2024-04-23 18:16:09

豐澤抵得祭低至24折優惠　必搶$999 iPhone 15 Pro Max、$9小米體脂計

分享：
豐澤抵得祭將於由4月24日起至5月23日展開，購買電子產品及家庭電器都有折扣優惠。

豐澤抵得祭將於由4月24日起至5月23日展開，購買電子產品及家庭電器都有折扣優惠。

豐澤抵得祭由4月24日起至5月23日期間舉行，大量數碼產品、電子器材及家庭電器進行減價及優惠，勁推限量$999抽籤熱搶iPhone 15 Pro Max及SONY PS5《原神》組合包遊戲主機，每週更推出限量低至$9的人氣產品登記抽籤，推廣期內精選過千件優惠產品低至24折，真係夠抵！

豐澤抵得祭優惠｜小米體脂計2原價$159，現只需$9。 豐澤抵得祭優惠｜VERAGE可擴大防爆拉鏈行李箱 20"原價建議零售價 $1,199，現只需$99。 豐澤抵得祭優惠｜Apple iPhone 15 Pro Max（256GB）原價$10,199，現只需$999。 豐澤抵得祭優惠｜Sony PS5《原神》組合包遊戲主機原價$3,780，現只需$999。 豐澤抵得祭優惠｜DYSON Airstrait 二合一吹風直髮器原價$3,980，現只需$999。

限量產品抽籤

推廣期內逢星期三推出低至$9限量人氣產品供登記抽籤，每星期精選3款分別$9/$99/$999的產品，每款產品限量3件，當中包括Apple iPhone 15 Pro Max、SONY PlayStation 5《原神》組合包遊戲主機及DYSON Airstrait二合一吹風直髮器。

豐澤抵得祭優惠｜推廣期內有不同類別電子優惠券，可於門市或網店使用。

豐澤抵得祭優惠｜推廣期內有不同類別電子優惠券，可於門市或網店使用。

大派電子優惠券

減價期間有不同類別電子優惠券，包括購買旅遊用品滿$1,000減$50，網店限定購買電視滿$4,000減$200、手提電腦滿$5,000減$250、無線喇叭及耳機滿$2,000減$100等等，減完再減，總值高達 $1,600。

豐澤抵得祭優惠｜Samsung 50 吋 QN90C LED 液晶體電視勁賞價 $7,980（原價$14,980）。 豐澤抵得祭優惠｜Marshall Motif A.N.C. 耳機勁賞價 $998（原價$1,599）。 豐澤抵得祭優惠｜PHILIPS RO純淨飲水機勁賞價$3,158（原價$3,788）。 豐澤抵得祭優惠｜ASUS Zenbook 15 OLED 手提電腦勁賞價$7,998（原價$10,498）。 豐澤抵得祭優惠｜LG CordZero A9Komp三合一無線吸麈機勁賞價$3,660（原價$6,290）。 豐澤抵得祭優惠｜HITACHI 3門269公升纖巧變頻環保雪櫃勁賞價$5,598（原價$7,880）。

優惠低至24折

超過1,000件優惠產品勁減低至24折，由影音設備、電子器材、家庭電器至電腦產品及配件等都有折扣，包括Samsung 50吋QN90C LED液晶體電視，原價$14,980減至$7,980、Marshall Motif A.N.C.耳機原價$1,599劈價至$998等等。

Ad Block
豐澤抵得祭優惠｜兩大品牌驚喜放送，提供限時優惠低至5折。 豐澤抵得祭優惠｜四大主題快閃優惠折扣由18折至42折。

兩大網店限定優惠

豐澤網店每兩星期進行兩大品牌驚喜放送，提供限時優惠低至5折，4月24日至5月7日有Samsung及Philips，優惠由54至73折；5月8日至21日則有Apple及Whirlpool，低至5折至81折。另外亦設四大主題快閃優惠，每周限時勁減，有電子潮物、家居及廚房電器等，折扣低至18折。

推廣期內豐澤iClub會員更可享額外驚喜，購物同時賺取易賞錢積分及豐澤i-Coin，免費換走Joseph Joseph、BRUNO、OSIM及JBL。以滙豐信用卡簽賬，更可享高達額外$450「獎賞錢」及精選貨品低至5折。
 

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受