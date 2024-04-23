豐澤抵得祭低至24折優惠　必搶$999 iPhone 15 Pro Max、$9小米體脂計

豐澤抵得祭由4月24日起至5月23日期間舉行，大量數碼產品、電子器材及家庭電器進行減價及優惠，勁推限量$999抽籤熱搶iPhone 15 Pro Max及SONY PS5《原神》組合包遊戲主機，每週更推出限量低至$9的人氣產品登記抽籤，推廣期內精選過千件優惠產品低至24折，真係夠抵！

推廣期內逢星期三推出低至$9限量人氣產品供登記抽籤，每星期精選3款分別$9/$99/$999的產品，每款產品限量3件，當中包括Apple iPhone 15 Pro Max、SONY PlayStation 5《原神》組合包遊戲主機及DYSON Airstrait二合一吹風直髮器。

超過1,000件優惠產品勁減低至24折，由影音設備、電子器材、家庭電器至電腦產品及配件等都有折扣，包括Samsung 50吋QN90C LED液晶體電視，原價$14,980減至$7,980、Marshall Motif A.N.C.耳機原價$1,599劈價至$998等等。

兩大網店限定優惠

豐澤網店每兩星期進行兩大品牌驚喜放送，提供限時優惠低至5折，4月24日至5月7日有Samsung及Philips，優惠由54至73折；5月8日至21日則有Apple及Whirlpool，低至5折至81折。另外亦設四大主題快閃優惠，每周限時勁減，有電子潮物、家居及廚房電器等，折扣低至18折。

推廣期內豐澤iClub會員更可享額外驚喜，購物同時賺取易賞錢積分及豐澤i-Coin，免費換走Joseph Joseph、BRUNO、OSIM及JBL。以滙豐信用卡簽賬，更可享高達額外$450「獎賞錢」及精選貨品低至5折。

