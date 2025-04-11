豐澤抵得祭5大激賞優惠　PS5 30周年限量版1折抽籤認購、必搶限量大禮包

豐澤抵得祭由即日起至5月13日期間舉行，全線門市及網店一系列人氣貨品及5大激賞優惠登場。於網店購買滿指定金額，更可享聯乘LALAMOVE推出的豐澤嗱嗱Send「至強送貨服務」，即日落單，最快2小時將訂單送貨到你門口。

$2,200限量大禮包 一連五個星期三，豐澤App內會大派不同優惠，包括總值高達$2200滿額折扣優惠的「限量大禮包」，只限網店使用；及總值超過$3500的不同類別產品電子優惠券，可於門市或網店使用。

1折人氣產品抽籤認購 由即日起至5月13日，每周豐澤將精選3件人氣產品，以震撼價低至1折抽籤認購。只需到活動專頁簡單登記，便可參與抽籤並有機會以1折購入心頭好。最吸引當然是PS5 30周年限量版主機，以及Ray-Ban Meta智能眼鏡，未能中籤的參加者之後亦可獲得特別折扣優惠價（PS5除外）。

10大品牌一連5星期勁減 精選10大超級品牌將一連5星期推出超級優惠，當中包括Apple、Dyson、Samsung及Sony等，至抵優惠低至39折，逢星期三早上10時更新。

5大主題快閃優惠 5大主題產品將輪流於每週三推出快閃優惠， 包括個人護理、家庭電器、影音和電子產品及小家電等，折扣低至15折。