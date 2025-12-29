豐澤網店年終購物優惠低至15折　Samsung智能電視大減$3880

豐澤網店限定年終購物節現正開鑼，即日起至2026年1月4日，一連7日推出大量優惠折扣作最後衝刺，包括超過1000件產品低至15折、送即玩即賞優惠券及兩日限量限時95折優惠券，入手新產品迎接2026年！

年終禮物精選推介 過千件產品低至15折優惠，涵括手機配件、視聽娛樂產品、攝錄器材、電腦用品、家庭電器、美容、旅行及寵物用品等，精選優惠有SAMSUNG Neo QLED QN80F 4K Samsung Vision AI智能電視，原價$9680，優惠價$5801；DYSON Supersonic Origin風筒原價$2980，優惠價$2680；Oral-B iO Series 7充電電動牙刷原價$1998，優惠價$1299；LOGITECH LIFT人體工學垂直無線滑鼠原價$699，現售$399；TOSHIBA 35公升多功能焗爐原價$1098，優惠價$888。

玩遊戲拎即賞優惠券 登入豐澤遊戲網址，15秒完成小遊戲即可獲得指定類別之專屬優惠碼，14大產品類別包括小型廚房電器、智能家居產品、旅遊產品等，專屬優惠碼最高更可減$250，總值超過$1320。 限時95折優惠券 95折優惠券將於12月31日及1月1日中午12時準時開搶，憑優惠碼於指定時間內購買指定產品滿$800，即可享用優惠，折扣更可減高達$250。每日名額30個，數量有限，派完即止。