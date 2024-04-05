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科技
2024-04-05 14:57:44

豐澤荃灣特賣場開倉推介　一千蚊搶購Dyson吸塵機、Apple小米產品超值價入手

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早前獲入場名額的易賞錢會員，今日起至4月14日可到豐澤荃灣特賣場購物。

早前獲入場名額的易賞錢會員，今日起至4月14日可到豐澤荃灣特賣場購物。

豐澤又再舉行大特賣，多款激減產品於豐澤荃灣特賣場發售，由手機、平板電腦等電子產品至冷氣、雪櫃等家庭電器應有盡有，當中最抵買有優惠價MacBook、Dyson吸塵機、Samsung手機及平板電腦及小米手機等等，暫時只限早前獲得入場名額的易賞錢會員掃貨，不設walk-in。
 

豐澤特賣場貨品齊全，可重點搶購部分精選產品。

豐澤特賣場貨品齊全，可重點搶購部分精選產品。

陳列整修品開倉

數月一度的豐澤開倉，即日起至4月14日於荃灣特賣場舉行。主要為陳列品、退換品和整修品，以超抵買優惠價出售。不過勝在貨品種類多，官方亦有一系列抵買推介，職員透露貨量充足，如小米手機、Panasonic飯煲等，比較限量的有MacBook，幾款Dyson吸塵機都大劈價，數量有限售完即止，值得搶購入手。

豐澤特賣場開倉｜Dyson有V8、V12等不同型號的吸塵機，價錢由$1,015至$1,288。 豐澤特賣場開倉｜V8 Fluffy Stick無線吸塵機由原價$3,180大幅減至$1,246。

必買Dyson產品

Dyson吸塵機有多款可選，最平的Dyson V12 Detect Slim Fluffy只需$1,015，V8 Fluffy Stick無線吸塵機只需$1,246，另有兩款風筒都分別只售$721及$866，最值得買。

豐澤特賣場開倉｜MacBook Air 13吋配M2晶片原價$8,999現只需$4,899，15吋配M2晶片售$6,789。

豐澤特賣場開倉｜MacBook Air 13吋配M2晶片原價$8,999現只需$4,899，15吋配M2晶片售$6,789。

限量MacBook

Apple亦有4款Macbook減價，2022年推出的MacBook Air 13吋配M2晶片現只需$4,899，15吋配M2晶片售$6,789。2020年的M1晶片版MacBook Air更只售$3,699，最新的16吋MacBook Pro原價$19,799，現場只售$9,699。

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豐澤特賣場開倉｜左起小米12 $1,751、小米12 Lite $1,280、小米11T Pro $1,480、紅米Note 11 $1,478。 豐澤特賣場開倉｜小米11吋平板Pad 5（6GB+128GB）只需$900，紅米Pad更只需$500。

抵買小米手機

小米手機及平板亦是精選推介，大部分二千有找，小米12（12GB+256GB）由$5,699減至$1,751；小米12 Lite（6GB+256GB）$3,299現售$1,280；小米11T Pro（12GB+256GB）原價$4,399，現售$1,480；原價$3,299的紅米Note 11（8GB+256GB），現只需$1,478。

豐澤特賣場開倉｜Samsung Galaxy Book2 15.6吋手提電腦售$1,914。 豐澤特賣場開倉｜Samsung Galaxy Tab S6 Lite 10.4吋平板電腦（4GB+128GB）由$2,988減到$1,196。 豐澤特賣場開倉｜Samsung Galaxy S23+約半價只售$2,700。

必搶三星筆電

Samsung產品同樣有減，Samsung Galaxy Book2 15.6吋手提電腦 （8GB+256GB）減幅勁，$5,980劈價至$1,914。Samsung Galaxy Tab S7 FE（6GB+128GB） 12.4吋平板電腦由$5,388減到 $1,132。另有中高階手機如S23+和S22 Ultra等，價錢由$2,100至$3,491不等。

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豐澤特賣場開倉｜Sony HT-X8500 2.1聲道環迴立體聲聲道SOUND BAR $1,380。 豐澤特賣場開倉｜Marshall Minor耳機$811起。 豐澤特賣場開倉｜相機款式未算多，有Sony a7R3、Canon 5D Mark VI等。 豐澤特賣場開倉｜Sony的人氣手提冷氣產品Reon Pocket，第一代更只售$100，適合炎夏使用。 豐澤特賣場開倉｜Garmin手錶有多款型號選擇。

其他影音產品

Sony HT-X8500 2.1聲道環迴立體聲聲道SOUND BAR由$3,290減至$1,380，都相當值得入手。另有Marshall及Huawei耳機、Sony相機及Garmin智能運動手錶等都有售，品牌及款式極多可以慢慢揀。

豐澤特賣場開倉｜Panasonic 1.8公升金鑽西施電飯煲只售$1,998。 豐澤特賣場開倉｜BRUNO烤爐有數款顏色可選，價錢由$368至$551。 豐澤特賣場開倉｜咖啡機、電水壺等都有售。 豐澤特賣場開倉｜Dyson風扇售$1,043，值得入手。 豐澤特賣場開倉｜男士鬚刨有多個型號特價發售。 豐澤特賣場開倉｜豐澤自家品牌的大型家電都以優惠價出售。

家電選擇多

家庭電器類亦有不少筍貨，日本製的Panasonic 1.8公升金鑽西施電飯煲，原價$4,698現只售$1,998。人氣BRUNO多功能電熱鍋優惠價由$368至$551，更有miffy特別版。另亦有大量電飯煲、電水壺、風扇、鬚刨，甚至大型電器如電視、冷氣機及雪櫃都以特惠價發售。

豐澤荃灣特賣場

地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
日期：2024年4月5至14日
時間：11:30am-8pm共5個時段
每日購物時間名額：1,350個（只限已登記入場之易賞錢會員）

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