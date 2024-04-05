豐澤荃灣特賣場開倉推介　一千蚊搶購Dyson吸塵機、Apple小米產品超值價入手

豐澤又再舉行大特賣，多款激減產品於豐澤荃灣特賣場發售，由手機、平板電腦等電子產品至冷氣、雪櫃等家庭電器應有盡有，當中最抵買有優惠價MacBook、Dyson吸塵機、Samsung手機及平板電腦及小米手機等等，暫時只限早前獲得入場名額的易賞錢會員掃貨，不設walk-in。



陳列整修品開倉 數月一度的豐澤開倉，即日起至4月14日於荃灣特賣場舉行。主要為陳列品、退換品和整修品，以超抵買優惠價出售。不過勝在貨品種類多，官方亦有一系列抵買推介，職員透露貨量充足，如小米手機、Panasonic飯煲等，比較限量的有MacBook，幾款Dyson吸塵機都大劈價，數量有限售完即止，值得搶購入手。

必買Dyson產品 Dyson吸塵機有多款可選，最平的Dyson V12 Detect Slim Fluffy只需$1,015，V8 Fluffy Stick無線吸塵機只需$1,246，另有兩款風筒都分別只售$721及$866，最值得買。

豐澤特賣場開倉｜MacBook Air 13吋配M2晶片原價$8,999現只需$4,899，15吋配M2晶片售$6,789。

限量MacBook Apple亦有4款Macbook減價，2022年推出的MacBook Air 13吋配M2晶片現只需$4,899，15吋配M2晶片售$6,789。2020年的M1晶片版MacBook Air更只售$3,699，最新的16吋MacBook Pro原價$19,799，現場只售$9,699。

抵買小米手機 小米手機及平板亦是精選推介，大部分二千有找，小米12（12GB+256GB）由$5,699減至$1,751；小米12 Lite（6GB+256GB）$3,299現售$1,280；小米11T Pro（12GB+256GB）原價$4,399，現售$1,480；原價$3,299的紅米Note 11（8GB+256GB），現只需$1,478。

必搶三星筆電 Samsung產品同樣有減，Samsung Galaxy Book2 15.6吋手提電腦 （8GB+256GB）減幅勁，$5,980劈價至$1,914。Samsung Galaxy Tab S7 FE（6GB+128GB） 12.4吋平板電腦由$5,388減到 $1,132。另有中高階手機如S23+和S22 Ultra等，價錢由$2,100至$3,491不等。

其他影音產品 Sony HT-X8500 2.1聲道環迴立體聲聲道SOUND BAR由$3,290減至$1,380，都相當值得入手。另有Marshall及Huawei耳機、Sony相機及Garmin智能運動手錶等都有售，品牌及款式極多可以慢慢揀。