豐澤農曆新年家電優惠　開運價$998起自由組合、產品低至16折

農曆新年將至，豐澤由即日起至2月5日期間，推出「慳功夫 過好年」新春大優惠，為易賞錢會員獨家呈獻五大優惠，包括門市「招財進寶好運器組合」，更送上獨家「伍允龍新春套裝」；還有熱門必搶的「12大超人氣產品優惠」，精選超過750件產品以低至16折發售；另設超值「新春換購大優惠」、網店「超抵開運組合」，買電器家品啱晒！

電器自由組合

豐澤門巿限定的招財進寶好運器組合優惠，提供$998、$1999、$3999及$5999四大開運優惠價，並分為4款產品類別，包括個人護理、旅行用品、小型廚電以至大型家電，只需$5999即有兩件大型電器，雪櫃、洗衣機、電視任你揀。

凡購買任何招財進寶好運器組合，豐澤即加碼隨機為你送上滿滿祝福的「伍允龍新春套裝」一套，套裝內附有功夫鎖匙扣一個及功夫演員伍允龍的獨家小卡一張，並贈送優惠券。