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科技
2025-01-07 11:00:00

豐澤農曆新年家電優惠　開運價$998起自由組合、產品低至16折

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豐澤由即日起至2月5日期間，推出「慳功夫 過好年」新春大優惠。

豐澤由即日起至2月5日期間，推出「慳功夫 過好年」新春大優惠。

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農曆新年將至，豐澤由即日起至2月5日期間，推出「慳功夫 過好年」新春大優惠，為易賞錢會員獨家呈獻五大優惠，包括門市「招財進寶好運器組合」，更送上獨家「伍允龍新春套裝」；還有熱門必搶的「12大超人氣產品優惠」，精選超過750件產品以低至16折發售；另設超值「新春換購大優惠」、網店「超抵開運組合」，買電器家品啱晒！

豐澤門巿限定的招財進寶好運器組合優惠。

豐澤門巿限定的招財進寶好運器組合優惠。

電器自由組合

豐澤門巿限定的招財進寶好運器組合優惠，提供$998、$1999、$3999及$5999四大開運優惠價，並分為4款產品類別，包括個人護理、旅行用品、小型廚電以至大型家電，只需$5999即有兩件大型電器，雪櫃、洗衣機、電視任你揀。

凡購買任何招財進寶好運器組合，豐澤即加碼隨機為你送上滿滿祝福的「伍允龍新春套裝」一套，套裝內附有功夫鎖匙扣一個及功夫演員伍允龍的獨家小卡一張，並贈送優惠券。

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豐澤多款家電以低至16折發售，圖中精選部分貨品。

豐澤多款家電以低至16折發售，圖中精選部分貨品。

精選產品優惠

豐澤精心挑選超過750款產品以低至16折發售，線下及線上同步。當中包括67折買Philips氣炸鍋、7折買65吋LG 4K OLED電視等。

新春換購大優惠可以半價換購指定家電。

新春換購大優惠可以半價換購指定家電。

半價換家電

新春換購大優惠買滿$500，即可以半價換購家電一件，包括蒸熨機、養生壺、暖爐、氣炸鍋焗爐及吸塵器。

豐澤網店限定「超抵開運組合」。

豐澤網店限定「超抵開運組合」。

網店家電組合

豐澤網店亦有3款「超抵開運組合」，分為$999、$1999及$2999。當中只需$999即可以帶走電飯煲及氣炸鍋焗爐，另有大掃除必備洗衣機、吸塵器等。

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