豐澤開倉開放登記抽籤　產品$100起Samsung Galaxy S24半價、Redmi手機$499、Dyson風扇31折

豐澤將於6月在荃灣特賣場舉行開倉，現可預先登記入場。

豐澤荃灣開倉6月開鑼，今次特賣場繼續集合多個知名品牌家電、個人護理及電子產品，以低至$100發售。精選人氣產品包括Samsung Galaxy S24智能手機、Dyson Airwrap Complete多功能造型器、ASUS Vivobook 15X OLED筆電、Panasonic充電鬚刨等。

即日起會員登記

豐澤特賣場位於荃灣眾安街分店，為易賞錢會員限定，特賣場由2025年6月20至29日，11:30am至晚上8pm舉行，共5個時段並設VIP會員特定時段。每日購物時間名額有1350 個，每位會員可攜同一位朋友到場。

登記日期由即日起至2025年6月15日23:59。需用豐澤App登記，可在首頁中的荃灣特賣場頁面圖片根據指示登記，抽籤結果將於6月18日以推送通知公布。