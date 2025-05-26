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科技
2025-05-26 14:35:22

豐澤開倉開放登記抽籤　產品$100起Samsung Galaxy S24半價、Redmi手機$499、Dyson風扇31折

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豐澤將於6月在荃灣特賣場舉行開倉，現可預先登記入場。

豐澤將於6月在荃灣特賣場舉行開倉，現可預先登記入場。

豐澤荃灣開倉6月開鑼，今次特賣場繼續集合多個知名品牌家電、個人護理及電子產品，以低至$100發售。精選人氣產品包括Samsung Galaxy S24智能手機、Dyson Airwrap Complete多功能造型器、ASUS Vivobook 15X OLED筆電、Panasonic充電鬚刨等。

豐澤荃灣特賣場登記日期。 豐澤荃灣特賣場有多款電子產品及家電陳列品優惠發售。

即日起會員登記

豐澤特賣場位於荃灣眾安街分店，為易賞錢會員限定，特賣場由2025年6月20至29日，11:30am至晚上8pm舉行，共5個時段並設VIP會員特定時段。每日購物時間名額有1350 個，每位會員可攜同一位朋友到場。

登記日期由即日起至2025年6月15日23:59。需用豐澤App登記，可在首頁中的荃灣特賣場頁面圖片根據指示登記，抽籤結果將於6月18日以推送通知公布。

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豐澤荃灣特賣場減價產品一覽。 豐澤荃灣特賣場減價產品一覽。 豐澤荃灣特賣場減價產品一覽。 豐澤荃灣特賣場減價產品一覽。 豐澤荃灣特賣場減價產品一覽。 豐澤荃灣特賣場減價產品一覽。

必買產品推介

多款電子產品及家電都有大劈價，去年才推出的Samsung S24 8GB/256GB智能手機，特賣場價52折後只需$3078；ASUS Vivobook 15X OLED 15.6", 16GB+512GB，特賣場價5折後售$3499；Dyson HP00 三合一風扇暖風空氣清新機優惠價$1,788，足有31折；Dyson Airwrap Complete多功能造型器 HS05 6折後特賣場價$2688；JUJY 24K煥顏緊緻射頻機只需$336；ZANUSSI ZD2023 20L 抽濕機特賣場價$1484，相當抵買。
 

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