豐澤開倉｜荃灣特賣場最抵產品一覽 超值價掃MacBook/iPad、長者手機$35有交易

萬眾期待的2025年首個豐澤荃灣特賣場今日正式展開，只限已登記的易賞錢會員，記得留意入場日期及時間。記者在首日發掘最抵買的陳列品電子產品及家電，當中精選人氣產品包括Apple MacBook Air、iPad Air、Honor Pad X9、Xiaomi Pad 6等。

精選手提平板電腦 Samsung一系列上年才推出的手提電腦型號均有勁減，當中包括2024 M3版MacBook Air，最平$4000有售；2022年13吋M2 MacBook Pro亦只需$3900。ASUS手提電腦亦好抵買，原價$22998的雙芒Zenbook DUO，優惠價$5200可入手。 其他品牌的抵買平板包括星空灰色Honor Pad X9 LTE 11.5吋4GB+128GB，原價$1799，優惠價$700。Xiaomi Pad 6s Pro連筆及鍵盤套裝原價$5797，現只需$2499；Xiaomi Pad 6套裝原價$4169，現只需$1399，型號夠新值得入手。

手機品牌款式多 手機方面款式亦多，Samsung Galaxy M34平價5G智能手機，原價$965，特賣場價低至$280。較新款的Galaxy S24+及S24 Ultra分別售$3510及$4320。其他品牌如HUAWEI、HONOR甚至摺機都有價減，詳情可看圖集。部分長者手機更低至$35有交易，包括V​​OCA 4G翻蓋手機V540、V53及Swissvoice G50 4G智能手機，粗用一流。 另外亦有不少耳機及智能運動手錶有減價，熱門款式如Sony WF-1000XM4只售$1145；HUAWEI Watch 3只需$200。其他品牌如COWON CX5 藍牙5.0耳機及Polaroid P1藍牙喇叭一律$88，Cowon CF2真無線藍牙耳機亦由$699減至$98。另外必搶​​Nikon Z50相機連Z DX 16-50mm F/3.5-6.3 VR鏡頭套裝，原價$6006，特價$1998。

其他精選產品推介 另外亦有不少耳機及智能運動手錶有減價，熱門款式如Sony WF-1000XM4只售$1145；HUAWEI Watch 3只需$200。其他品牌如COWON CX5 藍牙5.0耳機及Polaroid P1藍牙喇叭一律$88，Cowon CF2真無線藍牙耳機亦由$699減至$98。另外必搶​​Nikon Z50相機連Z DX 16-50mm F/3.5-6.3 VR鏡頭套裝，原價$6006，特價$1998。 家電及個人美容產品方面，必買PHILIPS慢磨果汁雪葩機，原價$2698特賣場價$500；​​Dyson Supersonic HD15風筒原價$3780，特賣場價$1461；Xiaomi G10 Plus無線吸塵機亦由原價$980劈價至$599。另有一系列煥膚護眼機、脫毛機等均以特價發售。 現場還有大量特價電子產品及家電未能盡錄，暫時不設Walk-in入場。 店舖地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓

登記日期：即日起至3月16日23:59

開倉日期：3月21至30日，11:30am-8pm （共5個時段）

VIP會員特定時段：3月21日及22日，11:30am-1pm及2pm至3:30pm