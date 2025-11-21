熱門搜尋:
科技
2025-11-21 12:45:48

豐澤開倉｜荃灣特賣場直擊　精選推介手機平板筆電價錢一覽（多圖）

豐澤荃灣特賣場今日起進行開倉，只限成功中籤的易賞錢會員參與。

豐澤開倉荃灣特賣場今日又再開鑼，即日起至11月30日舉行，只限成功中籤的易賞錢會員參與。現場直擊有多款手機平板、智能手錶、手提電腦、廚電及大型家電均有陳列價優惠，精選多款抵買產品，有興趣就要入場選購！

豐澤開倉｜Apple產品價錢表。 豐澤開倉｜iPhone 16系列最為搶手。 豐澤開倉｜14吋MacBook Pro M4 16+512GB $6999。

必搶iPhone 16

今次焦點產品包括一系列Apple產品，有iPhone 16系列、iPad Pro、MacBook Pro及Apple Watch，Apple iPhone 16 Plus 128GB最抵買，$3927起有交易。所有Apple產品超限量發售，需要取籌才能購買。

豐澤開倉｜HONOR X6b $380。 豐澤開倉｜HONOR X7b $540、HONOR X8a $650。 豐澤開倉｜HONOR 200 Lite $960、HONOR 200 $1584。 豐澤開倉｜HONOR 200 Pro $2208。 豐澤開倉｜HONOR Magic V2 $3299。 豐澤開倉｜Xiaomi 14T $1584、Redmi A3 $288及HUAWEI nova 12s $1030。 豐澤開倉｜Xiaomi 14 Ultra $2920、Xiaomi 14T Pro $2576、HUAWEI Pura 70 $1810、HUAWEI Pura 70 Pro $2460。 豐澤開倉｜Samsung Galaxy A16 $768。 豐澤開倉｜Samsung Galaxy A35 $1440、Galaxy A55 $1776、Galaxy Z Flip6 $4176、Galaxy Z Fold6 $5200。 豐澤開倉｜vivo V40 $1060、V40 Lite $1510、X200 $3360。 豐澤開倉｜Nokia C12 $30。 豐澤開倉｜Galaxy Tab系列由$694起。 豐澤開倉｜Redmi Pad Pro $900。 豐澤開倉｜HUAWEI MatePad 11.5 $800。 豐澤開倉｜HUAWEI MatePad 12X $2400。

各款品牌手機平板

即使未能買到iPhone，都有大量其他品牌的智能手機，包括Samsung、HONOR、小米、vivo、中高階型號都齊，價錢同樣相當抵玩。由$30一部的Nokia手機至Samsung Galaxy Z Fold6大摺都有。

平板款式雖然不多，但勝在價錢吸引，有Galaxy Tab、HUAWEI MatePad及Redmi Pad Pro，售價由$694起。

豐澤開倉｜HUAWEI Watch GT 5 $870。 豐澤開倉｜HUAWEI Band 9 $130。 豐澤開倉｜HONOR Watch 4 $580。 豐澤開倉｜Samsung Galaxy Watch 5 $420。 豐澤開倉｜手提電腦專區。 豐澤開倉｜HUAWEI MateBook $2400。 豐澤開倉｜ASUS Zenbook 5 $7000。 豐澤開倉｜Samsung筆電$2690。

手錶電腦推介

智能手錶以HUAWEI款式最齊，有Band 9、WATCH Fit 3、WATCH GT 4 Pro，最平由$130起，另有HONOR及Samsung等品牌。手提電腦方面則有Samsung、ASUS等，最平$2690已有交易。
 

豐澤開倉｜美容及視聽產品。 豐澤開倉｜男士鬚刨及影音產品。 豐澤開倉｜Dyson美髮器售價$1080起。 豐澤開倉｜Philips鬚刨$1040。 豐澤開倉｜小米按摩槍$285。 豐澤開倉｜小米掃拖機器人$260。 豐澤開倉｜家庭電器專區。 豐澤開倉｜各款電飯煲$300起。 豐澤開倉｜大型電器包括冷氣機及洗衣機。

其他精選家電

特賣場亦有大量家電，包括電飯煲、微波爐、咖啡機、吸塵機等，亦有大型電器如雪櫃、冷氣及洗衣機等特價發售。

