豐澤開倉｜荃灣特賣場直擊　精選推介手機平板筆電價錢一覽（多圖）

豐澤開倉荃灣特賣場今日又再開鑼，即日起至11月30日舉行，只限成功中籤的易賞錢會員參與。現場直擊有多款手機平板、智能手錶、手提電腦、廚電及大型家電均有陳列價優惠，精選多款抵買產品，有興趣就要入場選購！

今次焦點產品包括一系列Apple產品，有iPhone 16系列、iPad Pro、MacBook Pro及Apple Watch，Apple iPhone 16 Plus 128GB最抵買，$3927起有交易。所有Apple產品超限量發售，需要取籌才能購買。

各款品牌手機平板

即使未能買到iPhone，都有大量其他品牌的智能手機，包括Samsung、HONOR、小米、vivo、中高階型號都齊，價錢同樣相當抵玩。由$30一部的Nokia手機至Samsung Galaxy Z Fold6大摺都有。

平板款式雖然不多，但勝在價錢吸引，有Galaxy Tab、HUAWEI MatePad及Redmi Pad Pro，售價由$694起。