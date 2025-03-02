豐田全新混能Camry HEV抵港　慳油豪華車價39.5萬起

豐田自1982年推出Camry以來，逾40年間累計銷售量達2,100萬架次，成為品牌暢銷全球的車款之一。踏入2025年全新Camry HEV更搭載最新第5代混能系統，並正式於本月登陸香港。登場優惠車價$395700起。

全新Camry HEV外型更加流線動感，以「動力美學」理念打造，推出3款新車色包括炙熱紅、瑰麗銅、深海藍，更加年輕時尚，撇甩老土房車味，令人眼前一亮。全新銳利的C字型LED頭燈採用豐田「Hammer head」最新設計語言，配合低重心車頭設計以及強悍車身線條，配上18寸雙色鋁合金輪圈，有型靚仔。

車廂智能豪華設備

全新Camry HEV內櫳顏色設有黑色、象牙白及啡色三種顏色，智能設備包括電子影像倒後鏡、抬頭顯示器、前排冷暖通風座椅及後排首次引入的中央手枕綜合控制面板，可電動調校後排座椅椅背斜度及冷氣溫度高低；另有後排側窗太陽擋、後窗電動太陽擋及三區域恆溫冷氣系統連Nanoe X納米離子空氣淨化功能，全面升級。

全新Camry HEV配備12.3吋全電子儀錶及多功能顯示屏、Qi電話無線充電裝置、12.3吋原廠輕觸式屏幕音響系統連導航系統及無線Apple CarPlay，音訊設備亦升級JBL高級音響系統連9個喇叭。