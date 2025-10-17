熱門搜尋:
科技
2025-10-17 13:10:38

豐田國產電動車Toyota bZ3X登場　一換一車價$22.9萬起

豐田純電bZ3X正式在香港推出，只售$22.9萬起。

電動車競爭市場激烈，豐田宣佈推出首部專為香港市場度身打造的純電型號bZ3X，為全球唯一指定右軚市場版本，作為首款由日本豐田監督、中國內地豐田廣汽團隊研發及生產，專為香港打造的全新豐田純電型號，請來王丹妮任發布會嘉賓，今個周末將於K11 MUSEA首度公開亮相。

電動車｜bZ3X揭幕儀式請來王丹妮及和泉素行任嘉賓。 電動車｜bZ3X港版為全球唯一指定右軚市場版本。 電動車｜bZ3X配19吋合金輪圈。 電動車｜bZ3X車尾設計。 電動車｜bZ3X行李箱有427升空間。 電動車｜bZ3X後車門可作80度開門。 電動車｜bZ3X後排有全平地台，車廂空間寬敞。

香港專屬右軚版

全球唯一指定右軚市場推出的bZ3X，前後LED頭燈連一體連貫式位置燈，車頭設計平滑寬大，下方設有網狀格柵，利落簡約帶科技感。車廂內櫳寬敞，車廂空間高度達1,215mm，空間感充足，小孩可自在站立走動，後座乘客亦有1,020mm腿部空間。配備全景天幕連電動遮陽簾更加開揚。前後排座椅可完全放平，後排座椅支援20度手動調節角度，後車門80度的開啟角度方便上落。行李箱空間有427升，放平更可靈活增加儲物空間。

電動車｜bZ3X配備多項智能設備及安全系統。 電動車｜bZ3X車廂設計實而不華，沒有太多花巧裝置。 電動車｜bZ3X可作4區域英語語音控制。 電動車｜bZ3X設14.6吋輕觸式屏幕音響系統連導航。 電動車｜bZ3X內置Yamaha音響系統。 電動車｜bZ3X可提供565km續航力（NEDC）。

565km續航力

豐田bZ3X可連接手機應用程式，配備多項智能設備包括4區域英語語音控制、14.6吋輕觸式屏幕音響系統連導航及無線Apple CarPlay、Yamaha音響系統連11個喇叭、V2L車對外供電功能可輸出3300W電力、32色可調較LED氣氛燈等。

馬力方面為203PS，配合210Nm最大扭力，68kWh的磷酸鐵鋰電池，可提供565km續航力（NEDC標準）。傳承豐田2800萬動力電池，通過多項碰撞及入水測試，確保電池不起火，高於國家C-NCAP的75度標準。車身結構採用高強鋼、超高強鋼、熱成型鋼及鋁合金，有效抵禦嚴重碰撞。另配備多項安全系統，包括雙重制動供電系統與雙控煞車系統、緊急切斷動力按鈕，以及8項主動式安全系統線道追蹤輔助、線道偏離警示、盲點偵測輔助等等。

豐田全新bZ3X一換一價$239600，首100部登場價$229600，即日起至10月19日在K11 MUSEA Promenade公開首展，有興趣不妨到場睇車。

