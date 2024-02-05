買抽濕機前要留意抽濕量、水箱容量及能源效率3個要點

一到春天香港就好潮濕，唔單止牆第有水，還有一陣發霉的味道。衣服難乾之餘亦好易滋生細菌，所以不少香港人都會考慮買抽濕機（英文︰Dehumidifier）。但有那麼多款抽濕機，究竟怎麼選擇好呢？
本文會教大家購買抽濕機前有甚麼要注意的地方，而買抽濕機最重要看3個數字，包括抽濕量、水箱容量和能源效率。
能源標籤愈大=越慳電
買抽濕機前，大家可以因應自己的居住環境和大小而去選擇。如果屋企比較大或者住近海，就建議買抽濕量較高的抽濕機。買機的時候就可以參考番圖表。
而第2個考慮點就是水箱容量，水箱越大，倒水的次數就越少。一旦抽濕機滿水的話，就會停止運作。如果不想經常換水的話，就要買部容量較大或者可以插喉排水的型號。
至於能源效率意思是慳電與否，可以在能源標籤上面見到相關資料。大概是說你付$1的電費可以抽到幾公升的水。數字越大就代表越慳電。
抽濕機水勿飲用
除了以上的數字之外，大家都要留意抽濕機的體積及移動性，包括有沒大手把和滾輪。另外 嘈音量都緊要。記住抽出來的水千萬不要飲用或種植，因為經過長時間擺放有好多細菌。
使用抽濕機的時候，亦不要擋住出風口，避免會過熱。
最後提提大家，抽濕機的壽命一般是5-7年，如果想耐用一點，最好每兩星期洗一次隔塵網。建議每次都不要用多個8個小時，一旦傳出異味或者發出奇怪噪音的話，就要考慮更換。
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