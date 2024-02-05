買抽濕機前要留意抽濕量、水箱容量及能源效率3個要點

一到春天香港就好潮濕，唔單止牆第有水，還有一陣發霉的味道。衣服難乾之餘亦好易滋生細菌，所以不少香港人都會考慮買抽濕機（英文︰Dehumidifier）。但有那麼多款抽濕機，究竟怎麼選擇好呢？ 本文會教大家購買抽濕機前有甚麼要注意的地方，而買抽濕機最重要看3個數字，包括抽濕量、水箱容量和能源效率。

能源標籤愈大=越慳電 買抽濕機前，大家可以因應自己的居住環境和大小而去選擇。如果屋企比較大或者住近海，就建議買抽濕量較高的抽濕機。買機的時候就可以參考番圖表。 而第2個考慮點就是水箱容量，水箱越大，倒水的次數就越少。一旦抽濕機滿水的話，就會停止運作。如果不想經常換水的話，就要買部容量較大或者可以插喉排水的型號。 至於能源效率意思是慳電與否，可以在能源標籤上面見到相關資料。大概是說你付$1的電費可以抽到幾公升的水。數字越大就代表越慳電。