買Samsung Galaxy S24即減高達$1,600旅行團費　試用手機參加攝影比賽贏S24 Ultra

去旅行用手機自拍影相可說是指定動作，使用即時翻譯亦是常用功能。美麗華旅遊與Samsung推出Samsung Galaxy S24系列「AI Travel 智遊世界」推廣活動，包括即時團費回贈、主題旅行團及攝影比賽，準備出遊的話不妨留意！

Samsung Galaxy S24系列智能手機可以讓用戶往更輕鬆地跨越語言障礙進行溝通，方便出外渡假時使用。即時語言翻譯通話、相片一圈即搜，加上AI支援的攝影及相片修飾校正功能，可拍出及修出完美相片。