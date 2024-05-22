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科技
2024-05-22 13:05:15

買Samsung Galaxy S24即減高達$1,600旅行團費　試用手機參加攝影比賽贏S24 Ultra

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美麗華旅遊與Samsung合作，推出Samsung Galaxy S24系列「AI Travel 智遊世界」推廣活動。

美麗華旅遊與Samsung合作，推出Samsung Galaxy S24系列「AI Travel 智遊世界」推廣活動。

去旅行用手機自拍影相可說是指定動作，使用即時翻譯亦是常用功能。美麗華旅遊與Samsung推出Samsung Galaxy S24系列「AI Travel 智遊世界」推廣活動，包括即時團費回贈、主題旅行團及攝影比賽，準備出遊的話不妨留意！

Samsung Galaxy S24系列智能手機可以讓用戶往更輕鬆地跨越語言障礙進行溝通，方便出外渡假時使用。即時語言翻譯通話、相片一圈即搜，加上AI支援的攝影及相片修飾校正功能，可拍出及修出完美相片。

購買Samsung Galaxy S24系列智能手機即可有$1000至上$1600團費回贈。

購買Samsung Galaxy S24系列智能手機即可有$1000至上$1600團費回贈。

即時團費回贈

由即日起至2024年8月31日，凡報名參加任何美麗華旅遊的旅行團，單一收據超過$3000，並購買Samsung Galaxy S24系列智能手機，即可享高達$1600即時團費回贈。

 

參加美麗華旅遊的各國旅行團，即可減團費及有機會試用Samsung Galaxy S24 Ultra智能手機的AI功能。

參加美麗華旅遊的各國旅行團，即可減團費及有機會試用Samsung Galaxy S24 Ultra智能手機的AI功能。

主題旅行團

參加美麗華旅行團，於指定出發日期更可試用Samsung Galaxy S24 Ultra智能手機，親身體驗各種實用AI功能，更可利用手機拍攝參與攝影比賽。當中包括7月至11月舉辦的意大利深度遊11天團，暢遊龐貝古城、卡布里島等目的地；另一團為7月的法國瑞士9天團，更可自費觀賞奧運足球賽事。

「智遊世界」攝影比賽

運用Galaxy S24系列智能手機提供一系列Galaxy AI工具，能夠在拍攝照片後透過AI技術，使用生成式編輯功能作出修改及調整，為旅程中拍出完美相片。在2024年6月1日至8月31日期間，參加及出發任何美麗華旅遊旅行團之團友，使用Galaxy S24系列手機拍攝相片即可參賽。獎品包括美麗華旅遊$500旅遊禮券及大獎Samsung Galaxy S24 Ultra一部，比賽詳情可按此

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