超值平板 HONOR Pad X8a 超大護眼屏幕 支援4G流動上網

HONOR Pad X8a機身僅重495克，厚度7.25mm，拿上手不算重。

平板款式五花八門，今次這部新出的HONOR Pad X8a，最大賣點就是平，只需$1,299，即有齊11吋大屏幕、超長續航力、立體四揚聲器並支援LTE，這個價錢來說基本功能相當充足實用，用作煲劇、打機夠稱職。

11吋高清大芒 HONOR Pad X8a擁有11吋特大屏幕，84%屏佔比令視野特別寬廣，最適合睇片、閱讀或進行網上會議。90Hz高刷新率屏幕，解像度為FHD 1920 x 1200，1,670萬色域及最高亮度400nits，視覺效果，提供四重護眼技術，包括動態調光、電子書模式、TUV Rheinland低藍光及無閃認證，長時間使用都不傷眼睛。 配置大振幅4揚聲器，搭載HONOR Histen演算法，音質豐富。可強化人聲及自動過濾說話時周遭的噪音，例如鍵盤和滑鼠的點擊聲和腳步聲等，網上會議時溝通更順暢。而且內置 8300mAh大容量電池，可支援約14小時的影片播放，電池續航力更長達56天。

實用功能齊備 採用旗艦架構6nm Snapdragon處理器，8核心CPU，機身內存128GB，前後鏡頭均為500萬像素，配置當然不算頂級，但亦足夠日常使用。平板支援4G LTE，可使用SIM卡流動上網及打電話，亦能使用WhatsApp，通訊更加方便。 建基於Android 14的MagicOS 8.0運作順暢，功能清單亦簡潔易用，當中包括實用功能如智能屏幕分割，能在單一屏幕上同時執行最多4個應用程式，隨意切換。另一個應用程式延伸功能可將屏幕分割成兩個視窗，在雙視窗中使用同一應用程式，一次過顯示更多內容提升學習和工作效率。 如使用HONOR手機，即可透過信任環功能使用多屏幕協作，於平板電腦和手機共用同一個屏幕，並在兩部設備的屏幕間無縫拖放圖片和影片，或在平板電腦上同步處理手機的資料，以及在平板電腦上同步使用手機中的應用程式。 查詢：3610 8888