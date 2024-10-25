超強降噪自訂音效實用 Soundcore Liberty 4 Pro藍牙耳機

唱作歌手雲浩影早前出席Soundcore發布會，試用Liberty 4 Pro藍牙耳機。

Anker旗下品牌Soundcore最近推出全新一代Liberty 4 Pro，以強勁降噪效能、附顯示器的充電盒、多功能及高保真音質體驗作招徠，只售$1,299性價比高，能否成為平替版AirPods Pro？



Liberty 4 Pro耳機為入耳式設計，主打強力降噪。

全場景深度降噪 Soundcore Liberty 4 Pro耳機為耳柄式設計，帶鏡面尖端，外形吸睛。入耳式耳機佩戴後填滿耳道，貼耳舒適而且不易跌。附上不同大小的耳膠，用家可按舒適度隨時轉換。按壓耳柄能暫停或播放歌曲，亦有滑動增加減少音量操作。 採用6個咪高峰及1個氣壓感應器，街道、地鐵上降噪效果良好，甚至設飛機模式可減輕引擎嘈音。自適應降噪系統Adaptive ANC 3.0演算法可根據不斷變化的環境，每秒調整3次，在嘈吵環境降噪效果會加強，相反則減輕，聆聽體驗更佳。設有Easy Chat功能，可在開口說話時自動打開通透模式，反應靈敏方便。

充電盒迷你顯示屏 霧面充電盒色調帶金屬感，掌心尺寸夠輕巧。內置顯示器可顯示電量、設定降噪強度或聲音通透度、尋找功能及相機遙控等。亮面藍及亮面黑兩款配色的盒蓋呈透明，關閉時亦可查看。顯示器下方設有觸控條，只須輕觸及滑動即可控制。 耳機提供高保真音質體驗，包括ACAA聲學架構，以同軸設計將10.5毫米低音單元與4.6毫米鈦合金高音單元結合，中高音都精準飽滿，低音不算過重，聽起來舒服平衡，亦有清晰細膩的樂器及人聲細節。備有LDAC、空間音訊及頭部追蹤等技術，確保高品質傳輸及立體感。

自訂個人化音效 Liberty 4 Pro可使用Soundcore應用程式自訂個人化設定，除了有8段均衡器，亦有多種預設音效模式如遊戲及電影，以及不同音樂種類可供選擇。內置HearID 4.0功能可根據用戶聽力狀況定制音效，還有個人喜好測試進行調整，相當全面。 耳機充電速度是上代的兩倍，快充5分鐘即提供長達4小時播放時間。關閉降噪功能可使用10小時，加上充電盒總共40小時；啟動降噪功能則分別使用7.5及30小時，足以應付長期聽歌或通話。 Liberty 4 Pro耳機有暗面黑、藍、白、綠色，即日起發售，售價為$1,299；亮面藍和黑則在11月底發售。 查詢：6408 3961