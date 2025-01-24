超極速充電 ! 實試Xiaomi自帶線行動電源10000 165W

小米產品向來性價比高，多款行動電源系列更是人氣之選，早前又再多兩位新成員，包括這款Xiaomi自帶線行動電源10000 165W。以高速充電及大電量為賣點，更首次配備智能彩色螢幕，更加實用可靠。
彩色螢幕顯示
Xiaomi自帶線行動電源10000 165W今次不賣輕巧纖薄，銀灰色外形配長條形設計，重量約318克，比起其他款式稍為笨重。機側配備內置的USB-C充電線，可以放入收納槽中，更加整齊易攜。今次是小米首款配備智能彩色螢幕的尿袋，更有待機、充電及放電介面，顯示實時電量及充電速度，按下按鍵即可顯示，好看實用。
165W極速輸出
配備4顆2500mAh電池，額定容量5500mAh(5V/4A)，電池能量36Wh，可以帶上飛機，為手機充滿電兩次左右。設有雙插口，可提供高達165W的總輸出，適用於智能手機、平板電腦和筆記型電腦，同時可為兩個設備充電，分別支持高達120W和45W的充電速度。若連接小米設備更可支援Xiaomi HyperCharge 120W有線快速充電，最快在短短23分鐘內實現滿電。實試過為最新的Redmi Note 14 Pro+充電，最高速可達101mAh/min，約15分鐘即由20%充滿。
非小米設備亦提供高達110W(65W＋45W)的雙插口充電，即使iPhone及MacBook亦同樣支援，速度雖然沒有小米機般快，iPhone 16 Pro Max都有37mAh/min，其他品牌的手機、電腦及平板一樣可用。試用不支援PD供電的舊款MacBook Pro充電，都有相約速度。自我充電速度可達90W，僅需15分鐘即可實現75%的充電，並在35分鐘內充滿電。
全新Xiaomi自帶線行動電源10000 165W現已有售，建議零售價為$249。
查詢：3077 3620