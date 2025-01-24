超極速充電 ! 實試Xiaomi自帶線行動電源10000 165W

小米產品向來性價比高，多款行動電源系列更是人氣之選，早前又再多兩位新成員，包括這款Xiaomi自帶線行動電源10000 165W。以高速充電及大電量為賣點，更首次配備智能彩色螢幕，更加實用可靠。

彩色螢幕顯示

Xiaomi自帶線行動電源10000 165W今次不賣輕巧纖薄，銀灰色外形配長條形設計，重量約318克，比起其他款式稍為笨重。機側配備內置的USB-C充電線，可以放入收納槽中，更加整齊易攜。今次是小米首款配備智能彩色螢幕的尿袋，更有待機、充電及放電介面，顯示實時電量及充電速度，按下按鍵即可顯示，好看實用。

