跑 Online IP 新作《Tales Runner RPG》韓國開放預約

新創遊戲公司 Blomics 宣布，與 Rhaon Entertainment 共同發行的全新手機遊戲《Tales Runner RPG》將於今年 12 月在韓國上市，並已於 11 月 4 日開啟預約。玩家可在 Google Play、App Store 及官方網站上參與預約，並有機會獲得豐富的遊戲內道具獎勵。

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預約獎勵豐富 此次預約活動設有多階段獎勵，隨著累積預約人數的增加，玩家將解鎖更多獎勵。當預約人數達到50萬時，所有參加者將獲得《Tales Runner》PC 版的知名角色「明明」，讓玩家重溫經典角色的魅力。

結合角色收集與 RPG 元素 《Tales Runner RPG》以超過 3,600 萬用戶的《Tales Runner》IP 為基礎，結合角色收集與 RPG 元素，打造出獨特的遊戲體驗。遊戲世界觀融合了 PC 版角色與童話故事中的主角們，並採用快速切換的策略性戰鬥系統。此外，遊戲還加入了獨特的「作家技能」系統，讓玩家成為「作家」，開啟故事書來施展技能。

遊戲內容多樣化 遊戲內容豐富多樣，包括10年後的童話故事冒險模式、為懷舊玩家設計的混亂Boss突襲、阿努比斯挑戰等成長型地下城，以及各種 PvP 與 PvE 模式。玩家還可享受農場、釣魚和遊樂場等休閒內容，滿足不同玩家的需求。