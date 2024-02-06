跨境支付丨Airwallex成為麥拿倫合作夥伴 支持F1車隊全球支付營運現代化

Airwallex空中雲匯宣布與F1賽車勁旅麥拿倫一級方程式車隊(McLaren Formula 1 team)簽訂合作夥伴關係。作為官方合作夥伴，今後Airwallex的品牌標誌將展示在麥拿倫MCL38的halo座艙系統、賽車手Lando Norris和Oscar Piastri的賽服、賽車維修組人員的工作服，以及其他麥拿倫官方品牌物品上。同時，Airwallex將透過其財務管理、跨境支付和結算產品，支持麥拿倫的全球支付營運。

現時，麥拿倫車隊只能透過其在英國的單一貨幣帳戶支付供應商進行環球支付程序，造成外匯費用高昂、轉帳速度緩慢，並產生額外的SWIFT匯款手續費。而是次合作，麥拿倫車隊將藉Airwallex改善其所有格蘭披治大賽車的供應鏈支付流程。利用其金融基建和全球支付網絡，麥拿倫日後可削減需要支付的SWIFT換匯手續費的同時，亦可隨時處理多幣種帳戶，並快速地進行貨幣兌換。

此外，Airwallex亦將協助麥拿倫車隊強化跨境電商業務，推出其專為合作夥伴而設的網上商品平台，並會支持平台的持續營運，無縫銜接多幣種全球收單，並提供更為多樣化的全球和本地支付方式。

Airwallex空中雲匯行政總裁兼聯合創辦人Jack Zhang表示，能與麥拿倫的悠久傳統和全球魅力相得益彰的品牌屈指可數。「我們與麥拿倫一樣，以更快、更精確方式向前發展。此次與麥拿倫的合作將對我們的全球業務發展發揮關鍵作用，我們也非常期待在今後的日子中，與麥拿倫車隊攜手前行。」