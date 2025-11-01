熱門搜尋:
科技
2025-11-01 14:00:00

逾4成港人每周遭受網絡詐騙　Google發布AI防禦技術及防詐貼士

Google與香港社會服務聯會合作，提升社福界的網絡安全意識，更支持社福機構安全及負責地運用AI創新。

本港網絡騙案威脅日趨頻繁，在過去12個月，每名受害者平均損失近$6800港元。Google運用AI幫助應對這些威脅，進一步推動網絡安全防禦戰略。除了增強AI驅動的防禦，Google亦擴展與香港社會服務聯會（社聯）合作，助社福界安全及負責任地運用科技創新。

調查指本港網絡騙案威脅越趨嚴重。 13%受訪者表示因網絡詐騙而蒙受金錢損失，人均損失達$6798。

本地網絡詐騙趨勢

一項業界調查顯示，超過四分之三（77%）受訪香港成年人在過去12個月內曾遇到一次或多次網絡詐騙，其中部分人更頻繁至每週多次（25%）甚至每日（19%）遇到。不法分子最常用以接觸市民的渠道是電話（59%），其次是文字或短訊（54%）。

近三分之二（66%）受訪者表示在過去12個月曾遭遇網絡詐騙陷阱，其中投資詐騙（54%）和意外之財騙案（54%）是最常見的詐騙類型。13%受訪者表示在過去12個月內因網絡詐騙而蒙受金錢損失，每人平均損失$6798。調查亦指出，近五分之一（19%）受害者表示，其受騙主因在於詐騙「非常逼真/可信」。

Google訊息新增功能打擊網絡詐騙。 Google Play Protect 「強化防詐騙安全防護」功能成功阻截可疑的威脅。

應對網絡詐騙措施

為協助避免用戶經電話和文字或短訊遇到詐騙，除了來電顯示與騷擾、廣告來電阻擋功能及通話防護功能外，Google訊息亦推出了兩項新保護功能：

●  「安全連結」：當用戶點擊訊息中任何可疑連結時會發出警告，並阻止他們瀏覽潛在的有害網站，除非他們明確將該訊息標記為「不是垃圾訊息」

●  「金鑰驗證」： 用戶可透過掃描受信任聯絡人裝置上的二維碼，為端對端加密訊息提供額外的安全保證，確保正在與正確的對象通訊

同時Google在各產品、服務及平台上設立的多層防禦機制，例如在Google Play Protect試行 「強化防詐騙安全防護」功能，分析在第三平台安裝的應用程式，如可能會存取到常被濫用於金融詐騙的敏感權限即時中止。功能本港全面推出不到3個月，已在本地保護逾18萬部裝置，堵截64萬次高風險安裝嘗試，當中涉及超過2萬個不同的應用程式。

針對利用AI偽冒公眾人物的廣告，Google組建了一支逾百名專家組成專責團隊，分析這些詐騙手法並制定有效對策，包括修訂《不實陳述或行為》政策，以暫停那些宣傳此類詐騙的廣告商帳戶。Google成功永久暫停逾70萬個違規廣告商帳戶，令詐騙廣告舉報數量大幅下降九成。

Google利用AI抵禦各種網絡詐騙問題。 Google在各方面維護網絡安全。 Google推出多項功能AI功能保護企業網絡安全。 AI漏洞獎勵計劃及安全AI框架2.0都可推對保障AI安全漏洞的方式。

AI抵禦全球網絡威脅

在AI方面，Google以「間接提示詞注入」，透過訓練AI模型從根本上抵禦此類威脅，並配合「紅隊」專家團隊持續測試 AI 模型的防禦機制，在不法分子企圖利用漏洞作案之前發現並進行修復。今年10月更全新推出的措施包括使用AI驅動的代理CodeMender，可利用Google AI模型自動調試和修復關鍵的程式碼漏洞。

AI漏洞獎勵計劃專門為AI而新設，簡化報告流程，進一步鼓勵研究人員找出及報告關鍵的安全漏洞，至今就AI相關問題發放超過43萬美元獎勵。另外安全AI框架2.0拓展了現有經實證的安全框架，並增加了有關代理安全風險及其緩解措施的新指引。

在個人層面上使用AI時可以利用3A作評估。

防詐實用貼士

AI日漸融入各種日常生活和工作，Google分享以下建議， 機構部署AI時，可評估AI系統在每次互動中的公平性、注意潛在的AI偏見、提倡評估AI產品和解決方案的團隊應具包容性及倡導AI應具更高的透明度和問責制。

個人方便，可按「AAA」框架評估AI回應：
●  準確性（Accuracy）：評估其陳述是否能以可靠來源作驗證，而其邏輯和推理是否合理
●  一致性（Alignment）：審視回應是否直接回答問題、切合主題，並有效地推進對話
●  合適性（Appropriateness）：考慮回應內容及用語是否與該情境相符及合適

 此外，用戶可視情況提出追問或重述問題，以反覆檢驗內容的一致性，並應將特定AI聊天機器人的局限性及訓練數據納入考量。

盡量使用官網及利用三點圖示查詢都是有效的網絡安全方法。

保護網絡安全

適逢「網絡安全意識月」，Google分享實用貼士：
●  僅透過官方且信譽良好的平台或經核實的網站進行捐款和購物
●  務必透過公司的官方網站獲取資訊，仔細檢查網站是否有細微的拼寫錯誤、奇怪的格式、不尋常的字體或隨機的表情符號等，都可能是虛假網站的警號
●  對任何承諾保證或極高回報而風險很低或沒有風險的投資保持懷疑
●  點擊搜尋結果或圖片旁的「三點圖示」，分別查看「關於此結果」和「關於此圖片」的功能，以深入了解資訊來源

Google與社聯及循道衛理觀塘社會服務處合作，用AI提高工作效率，同時保障網絡安全。

提升社福界網絡安全意識

Google持續與香港各界合作，包括參與本地金融監管機構《保障消費者防詐騙約章3.0》，及持續與社聯合作，支援非政府組織和社會企業，以共同打擊網絡詐騙和欺詐行為。例如Google與社聯已共同培訓了超過400名社福機構人員，內容涵蓋網絡安全和負責任AI的應用。

社聯利用Google AI模型開發了一款名為「SocSmart」的AI聊天機器人，將社福界日常工作最為相關的政策及手冊作訓練，例如個人資料私隱專員公署的《人工智能：個人資料保障模範框架》，旨在為社福機構提供一個安全可靠的平台，快速掌握政策詳情和更新，同時加快工作流程及減省時間資源，SocSmart預計於11月底推出測試版。

