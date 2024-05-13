運動攝影機2024｜運動紀錄、旅行vlog必備　網購人氣推介

想要紀錄每一個重要及開心moment？雖然現時不少手機已經可以滿足基本拍攝需要，但想要追求更高端、更好畫質的影片，便需要一部小巧而又多功能的運動攝影機。運動攝影機大多主打4K高畫質、外形纖巧、防水防震，適合運動拍攝，旅行生活紀錄。但市場上同類產品眾多，應該如何選擇呢?
３大人氣品牌
DJI
- 深圳大疆創新科技有限公司，簡稱為大疆創新
- 主要是生產、研發民用無人機、航拍器材、攝影等光學系統及車載零組件為主的科技公司
- 2012年開始將無人機技術應用於農業領域
- 在2019年發表了Osmo Action進入運動相機市場
Insta360
- 影石科技，全名影石創新科技有限公司，又稱Insta360影石，或Insta360
- 以生產、研發360度全景相機及運動攝影機為主
- 最大的特色是擁有搭配最簡單操作的APP、運動影像畫質及穩定性極佳的表現
- 2017年Google將Insta360 Pro全景相機認證為「街景視圖自動就緒」，拍攝的相片可以提交到Google的街景平台
GoPro
- 總部位於美國加利福尼亞州聖馬刁的科技公司
- 專門研製及生產供極限運動使用的高畫質錄影器材運動相機
- 開發行動應用程式（Moblie App）及影片剪輯軟體
選購要點
解析度及影片幀數
- 最高已有達到5K水準解析度
- 4K大部份的拍攝幀數已到30fps，較好的甚至到120fps
- 幀數越高，畫面越流暢
功能模式及配件
- 特別拍攝模式，如定點或移動縮時攝影、HDR模式、慢動作影片、晚間拍攝模式
- 周邊配件，如拍攝行走街景、自拍等需要用的自拍腳架/棒
- 磁吸功能，可固定在多種地方
- 留意防水、防震、防塵等級，如一般戶外玩水活動防水功能可選擇5米，若潛水可以選擇10米或配上30米防水殼使用
電力續航度
目前運動攝影機錄影續航力多半可以40分鐘到3小時不等
可以加購電池透過更換電池來提升相機續航力
部分運動攝影機可邊充電邊錄影
網購人氣推介
DJI Osmo Pocket 3
- 1 英吋 CMOS & 4K/120fps
- 2 英吋旋轉螢幕 & 智慧橫直拍
- 三軸雲台機械增穩
- 智慧跟隨 6.0
- 全像素疾速對焦
- 立體聲收音
- 小巧便攜
Insta360 GO 3 標準套裝
- 世上最小的運動相機，僅重35克
- 最高可拍攝2.7K 解析度影片
- 磁性機身搭配磁吸配件，輕鬆固定，安裝更牢固
- 先進防震科技，確保畫面始終流暢
- 多功能 Action Pod可為 GO 3 充電， 搭配可翻轉螢幕，取景構圖更精準
- 堅固耐用，可實現5米防水
GoPro Hero12 Black 運動攝錄機
- 能夠進行 53K60 視頻錄製的 27MP 圖像傳感器
- 拍攝高達 5.3K60 的視頻或高達 27MP 的 RAW 照片，具有清晰的細節和電影級圖像質量
- 可連接到兼容的藍牙設備（例如無線麥克風）以錄製音頻
- 更高的電池效率，可連續錄製 70 分鐘的 5.3K60 素材
Insta360 X4 8K全景運動相機 (標準套裝)
- 支持拍攝 8K 超高解析度全景影片
- 5.7K 規格影格率提升至 60fps，帶來更清晰流暢的拍攝體驗
- 隱形自拍棒效果的 4K 30fps 或 2.7K 120fps 廣角影片
- 更大的 2290mAh 電池容量，在 5.7K 30fps 檔位下連續拍攝 135 分鐘
Insta360 Ace Pro 運動相機
- 全新2.4吋觸控翻轉大螢幕 ，Leica徠卡聯合研發
- 全新1650mAh大容量電池，快充持久超續航
- 全新1/1.3英吋感光元件，夜拍清晰，智慧降噪
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