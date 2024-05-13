運動攝影機2024｜運動紀錄、旅行vlog必備　網購人氣推介

想要紀錄每一個重要及開心moment？雖然現時不少手機已經可以滿足基本拍攝需要，但想要追求更高端、更好畫質的影片，便需要一部小巧而又多功能的運動攝影機。運動攝影機大多主打4K高畫質、外形纖巧、防水防震，適合運動拍攝，旅行生活紀錄。但市場上同類產品眾多，應該如何選擇呢?