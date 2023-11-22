運動相機評測｜Insta360 Ace Pro大感光元件挑戰夜拍？AI精選片段節省剪片時間

Insta360 推出Insta360 Ace Pro，作為突破性的廣角運動相機，可提供更聰明的動作拍攝和令人難以置信的影像品質。 Insta360 Ace Pro 與Leica徠卡聯合設計，Ace Pro 以業界領先的1/1.3 吋感光元件，帶來卓越的影像性能。Insta360 Ace Pro是第一款能夠直接拍攝8K影片的運動相機，同時亦能拍攝 4K 120fps 影片、4800萬畫素照片，適用於低光拍攝的 PureVideo 等。 Insta360 Ace 則是更經濟實惠的選擇，主要區別在於搭載較小的 1/2 吋感光元件，最高可拍攝 6K 影片。

運動相機評測｜Insta360 Ace Pro規格 Insta360 Ace Pro背面的2.4” 嘅Mon同之前介紹嘅GO 3 差唔多，同樣可以反出來方便鍾意拍Vlog用家之外，拍攝Low Angle時候都可以揭起個mon，即時睇拍攝效果。 規格方面，Ace Pro 採用旗艦級 1/1.3 吋CMOS，4K可以拍到120格，拍到5倍慢動作。同時 Sensor 更大，自然可以捕捉到更多嘅光線。

所以係低光環境下拍攝表現都會更好，Ace Pro 內設 運動HDR 功能。在動態拍攝中也能牢牢穩住影片畫面。強光或逆光環境下，可保留更多高光和陰影細節，呈現更真實的視覺效果。

運動相機評測｜Insta360 Ace Pro相機升級 Ace Pro 堅固耐用的 2.4 吋翻轉觸控螢幕，不僅方便預覽和操控，還能精準構圖，讓每一個角度都盡在掌握。無論是拍 vlog、自拍還是運動場景的多角度預覽，都能應對自如。 在相機內設功能方面，Insta360也做了諸多升級： 無損變焦 - 想要拍攝特寫，但擔心影像品質太差？ Ace Pro 可以放大和縮小 2 倍，而不會降低畫質，讓細節悉數保留。

- 想要拍攝特寫，但擔心影像品質太差？ Ace Pro 可以放大和縮小 2 倍，而不會降低畫質，讓細節悉數保留。 手勢控制 - 使用手勢開始/停止錄音或拍照！尤其適合拍攝團體照片是或在嘈雜環境下使用，即使戴上頭盔和手套也能輕鬆識別。

- 使用手勢開始/停止錄音或拍照！尤其適合拍攝團體照片是或在嘈雜環境下使用，即使戴上頭盔和手套也能輕鬆識別。 取消錄影 - 拍攝內容沒有達到預期？長按快門鍵，即可直接取消當前畫面的錄製與保存，不僅節省内存空間，還能免去後期檔案刪除的時間。

- 拍攝內容沒有達到預期？長按快門鍵，即可直接取消當前畫面的錄製與保存，不僅節省内存空間，還能免去後期檔案刪除的時間。 暫停/重新開始錄影 - 透過暫停錄影功能，可自由選擇拍攝主體，將想拍攝的片段記錄在同一個檔案中，方便於檔案管理和編輯。

- 透過暫停錄影功能，可自由選擇拍攝主體，將想拍攝的片段記錄在同一個檔案中，方便於檔案管理和編輯。 影片快照 - 不錯過任何精彩照片。錄製影片時，可一鍵拍攝清晰照片，影片和照片同步保存，隨心分享。

運動相機評測｜Insta360 Ace Pro防水 至於防水等級就達到IPX8，祼機防水深度都有10米，而用潛水殼的話水深60米都無問題。 4K30fps，或者更低拍攝規格之下，Ace Pro會自動開啟運動HDR，拍出嚟同時保留到高光同陰影位嘅細節，令成個畫面望落更加生動真實。配合埋水平校正同埋FlowState防震功能，成條片亦穩定。就算周搖晃自拍棍，畫面都好Smooth，不怕拍完用唔到。

運動相機評測｜Insta360 Ace Pro AI協助 睇完部機拍攝質素，講下其他比較特別功能。首先Ace Pro內置咗一個叫「AI 亮點精選助手」功能，錄之前開著，Ai 之後就會自動幫你尋找條片入面最精彩Moment，功能實用。尤其是係揀Footage時，不用每條片都由頭到尾睇一次，節省唔少時間。 如果成日拍完片又懶得剪片，錄緊時可以直接撳暫停，去第二個位再Roll返機，兩個Shoot就會自動駁埋一齊變成一條片。你只要經手機App下載，就可以即刻Post上Social Media。 有用開insta360相機，應該都知insta App可以幫埋你剪片。只要將想要Footage放落去就可以。而內置得意Template，好似AI Warp就可以將背景換做虛擬世界。另外值得一提係 Insta360 App可以於背景下載相同片，唔需要被迫開著個App。

運動相機評測｜Insta360 Ace Pro配件 其他配件方面，為方便踩單車同埋電單車主，Insta360 同步推出GPS預覽遙控器，可以裝於車的手把位，方便用家踩單車或駕駛電單車途中，控制同睇螢幕畫面。而佢仲可以同時記錄埋GPS、速度同其他數據，方便後期把資料加落條片。如果有 Garmin 手錶或者 Apple Watch ，只要事先連接部機，就可以做到同樣效果。 至於對收音質素比較有要求的朋友，Insta360 亦推出Mic adapter同冷靴位，有齊呢兩個小配件，就可以裝多支私伙咪上Ace Pro，提升返整體收音表現。