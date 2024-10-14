都市傳說解體中心｜迷幻像素風懸疑冒險遊戲　體驗版今日開放下載

集英社遊戲宣布，由墓場遊戲開發的懸疑冒險遊戲《都市傳說解體中心》體驗版將於 10 月 14 日在 Steam 平台開放下載，玩家可免費體驗約 1.5 小時的遊戲內容。

體驗版內容詳情

在這次的體驗版中，玩家將探索遊戲本篇第 1 話〈在黑暗中窺視的眼睛〉的「調查」部分，並體驗都市傳說的「鎖定」等遊戲內容。遊戲支援繁體中文，讓香港玩家能更輕鬆地享受遊戲。

遊戲背景與特色

《都市傳說解體中心》以迷幻像素風格繪製，採用網路上謠傳的日本各類都市傳說為主題，搭配推理劇情，讓玩家在調查如謎團般的案件時，揭開都市傳說背後駭人的真相。遊戲中，玩家將扮演調查員，與靈能者廻屋涉一起解決各種案件，揭示委託人不堪回首的過往。