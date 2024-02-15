金融科技丨Pure Storage FlashBlade//S500通過STAC-M3基準測試 令高頻率及量化交易更高效可靠

金融機構能夠以每微秒實現可靠的交易操作，對高頻率及量化交易尤為重要。為了讓量化分析師、風險管理人員和交易團隊進行分析，他們須賴以強效、具擴展性和可靠的數據平台。領先數據儲存技術與服務的Pure Storage最近宣布，其FlashBlade//S500系列整合式高速檔案暨高速物件儲存(UFFO)平台，通過突破性「STAC-M3基準測試」，反映該產品值得金融機構信賴。

由485家領先金融機構和60家技術供應商所組成的The STAC Benchmark Council，以Strategic Technology Analysis Center(STAC)為金融交易制定各類基本準則，為業界提供高價值的技術研究、評估和測試軟件。而「STAC-M3基準測試」正是一項以跳動交易價格單位(tick)作為分析基準測試的行業標準，針對管理大量數據市場數據的數據庫軟件或硬體堆疊而設。