金融科技丨Pure Storage FlashBlade//S500通過STAC-M3基準測試 令高頻率及量化交易更高效可靠

金融機構能夠以每微秒實現可靠的交易操作，對高頻率及量化交易尤為重要。為了讓量化分析師、風險管理人員和交易團隊進行分析，他們須賴以強效、具擴展性和可靠的數據平台。領先數據儲存技術與服務的Pure Storage最近宣布，其FlashBlade//S500系列整合式高速檔案暨高速物件儲存(UFFO)平台，通過突破性「STAC-M3基準測試」，反映該產品值得金融機構信賴。
由485家領先金融機構和60家技術供應商所組成的The STAC Benchmark Council，以Strategic Technology Analysis Center(STAC)為金融交易制定各類基本準則，為業界提供高價值的技術研究、評估和測試軟件。而「STAC-M3基準測試」正是一項以跳動交易價格單位(tick)作為分析基準測試的行業標準，針對管理大量數據市場數據的數據庫軟件或硬體堆疊而設。
官方指Pure Storage的解決方案包括kdb+ 4.0、「I」兼容性版本的kdb+ STAC Pack以及8台數據庫伺服器，經由NFSv3來存取Pure Storage FlashBlade//S500系統。該解決方案的速度大幅領先另一套使用相同數量的數據庫伺服器、3個網絡連接快閃儲存節點以及「H」兼容性版本的STAC Pack解決方案。
在17項STAC-M3 Antuco平均回應時間的基準測試中，有13項領先，包括在10名使用者的理論性P&L當中領先7倍的速度。而在24項STAC-M3 Kanaga平均回應時間的基準測試中，有17項領先，包括在50名使用者、為期12天的VWAB當中領先1.3倍至1.5倍的速度。此外與雲端解決方案對比，FlashBlade//S500系列在17項Antuco基準測試中，有9項領先；在24項Kanaga基準測試中，則有12項領先，充分展現其顯著的速度優勢。
結果證明FlashBlade//S500系列在金融行業以tick數據和時間序列進行的工作負載時的性能。該平台使企業能夠在任何規模的數據集上運行複雜查詢，實現最大的吞吐量和最低的延緩。隨著工作負載量和執行緒數的增加，FlashBlade//S500系列具備高效率處理大量平行工作負載的能力，加上架構能無縫擴展，這對於量化和高頻率交易的嚴苛需求，以至未來的擴充性至關重要。