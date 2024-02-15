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科技
2024-02-15 20:00:00

金融科技丨Pure Storage FlashBlade//S500通過STAC-M3基準測試 令高頻率及量化交易更高效可靠

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金融科技丨Pure Storage FlashBlade//S500通過STAC-M3基準測試 令高頻率及量化交易更高效可靠

金融科技丨Pure Storage FlashBlade//S500通過STAC-M3基準測試 令高頻率及量化交易更高效可靠

金融機構能夠以每微秒實現可靠的交易操作，對高頻率及量化交易尤為重要。為了讓量化分析師、風險管理人員和交易團隊進行分析，他們須賴以強效、具擴展性和可靠的數據平台。領先數據儲存技術與服務的Pure Storage最近宣布，其FlashBlade//S500系列整合式高速檔案暨高速物件儲存(UFFO)平台，通過突破性「STAC-M3基準測試」，反映該產品值得金融機構信賴。

485家領先金融機構和60家技術供應商所組成的The STAC Benchmark Council，以Strategic Technology Analysis Center(STAC)為金融交易制定各類基準則，為業界提供高價值的技術研究、評估和測試軟件。而「STAC-M3基準測試」正是一項以跳動交易價格單位(tick)作為分析基準測試的行業標準針對管理大量數據市場數據的數據庫軟件或硬體堆疊而設。

Pure Storage FlashBlade//S500

Pure Storage FlashBlade//S500

官方指Pure Storage的解決方案包括kdb+ 4.0、「I」兼容性版本的kdb+ STAC Pack以及8台數據庫伺服器，經由NFSv3來存取Pure Storage FlashBlade//S500系統。該解決方案的速度大幅領先另一套使用相同數量的數據庫伺服器、3個網絡連接快閃儲存節點以及「H」兼容性版本的STAC Pack解決方案。

17STAC-M3 Antuco平均回應時間的基準測試中，有13項領先，包括在10名使用者的理論性P&L當中領先7倍的速度。而24STAC-M3 Kanaga平均回應時間的基準測試中，有17項領先，包括在50名使用者、為期12天的VWAB當中領先1.3倍至1.5倍的速度此外與雲端解決方案對比，FlashBlade//S500系列在17Antuco基準測試中，有9項領先；在24Kanaga基準測試中，則有12項領先，充分展現其顯著的速度優勢

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結果證明FlashBlade//S500系列在金融行業以tick數據和時間序列進行的工作負載時的性能。該平台使企業能夠在任何規模的數據集上運行複雜查詢，實現最大的吞吐量和最低的延緩。隨著工作負載量和執行緒數的增加，FlashBlade//S500系列具備高效率處理大量平行工作負載的能力，加上架構能無縫擴展，這對於量化和高頻率交易的嚴苛需求，以至未來的擴充性至關重要。

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